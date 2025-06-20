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Путин заявил о рекордном снижении уровня бедности в России
Путин заявил о рекордном снижении уровня бедности в России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о рекордном снижении уровня бедности в России
Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:16+0300
2025-06-20T16:16+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллионов человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 миллионов человек, это 10,5 миллиона человек", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, россия, бедность, снижение
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, РОССИЯ, бедность, снижение
Путин заявил о рекордном снижении уровня бедности в России
Путин: Россия достигла рекордного снижения уровня бедности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
"В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллионов человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 миллионов человек, это 10,5 миллиона человек", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Всемирный банк изменил показатель черты бедности