Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о рекордном снижении уровня бедности в России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250620/putin-858733930.html
Путин заявил о рекордном снижении уровня бедности в России
Путин заявил о рекордном снижении уровня бедности в России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о рекордном снижении уровня бедности в России
Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:16+0300
2025-06-20T16:23+0300
пмэф-2025
владимир путин
россия
бедность
снижение
https://cdnn.1prime.ru/img/76206/65/762066591_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0ecf9b8d0dafe6b56e7db5fc005354f5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллионов человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 миллионов человек, это 10,5 миллиона человек", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250610/bednost-858354417.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76206/65/762066591_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6be7e048cda52634384e3e9da852a5d7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия, бедность, снижение
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, РОССИЯ, бедность, снижение
16:16 20.06.2025 (обновлено: 16:23 20.06.2025)
 
Путин заявил о рекордном снижении уровня бедности в России

Путин: Россия достигла рекордного снижения уровня бедности

© fotolia.com / smirno%Финансы
%Финансы - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© fotolia.com / smirno
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
"В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллионов человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 миллионов человек, это 10,5 миллиона человек", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Всемирный банк изменил показатель черты бедности
10 июня, 08:41
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинРОССИЯбедностьснижение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала