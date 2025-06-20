https://1prime.ru/20250620/putin-858733930.html

Путин заявил о рекордном снижении уровня бедности в России

Путин заявил о рекордном снижении уровня бедности в России - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин заявил о рекордном снижении уровня бедности в России

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:16+0300

2025-06-20T16:16+0300

2025-06-20T16:23+0300

пмэф-2025

владимир путин

россия

бедность

снижение

https://cdnn.1prime.ru/img/76206/65/762066591_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0ecf9b8d0dafe6b56e7db5fc005354f5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллионов человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 миллионов человек, это 10,5 миллиона человек", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250610/bednost-858354417.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, бедность, снижение