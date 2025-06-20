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России нужно переходить к экономике высоких зарплат, заявил Путин - 20.06.2025, ПРАЙМ
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России нужно переходить к экономике высоких зарплат, заявил Путин
России нужно переходить к экономике высоких зарплат, заявил Путин - 20.06.2025, ПРАЙМ
России нужно переходить к экономике высоких зарплат, заявил Путин
России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:17+0300
2025-06-20T16:17+0300
пмэф-2025
россия
владимир путин
зарплата
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда, заявил президент России Владимир Путин. "Мы должны создавать условия для повышения экономической активности граждан… Речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы и предприниматели вынуждены поднимать в этой связи заработные платы и переманивать работников к себе. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и повышении производительности труда", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, зарплата
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин, зарплата
16:17 20.06.2025
 
России нужно переходить к экономике высоких зарплат, заявил Путин

Путин: России следует переходить к экономике высоких зарплат

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
 Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы должны создавать условия для повышения экономической активности граждан… Речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы и предприниматели вынуждены поднимать в этой связи заработные платы и переманивать работников к себе. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и повышении производительности труда", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Путин заявил о необходимости донастроить трудовое законодательство
16:14
 
ПМЭФ-2025РОССИЯВладимир Путинзарплата
 
 
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