https://1prime.ru/20250620/putin-858734350.html

России нужно переходить к экономике высоких зарплат, заявил Путин

России нужно переходить к экономике высоких зарплат, заявил Путин - 20.06.2025, ПРАЙМ

России нужно переходить к экономике высоких зарплат, заявил Путин

России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:17+0300

2025-06-20T16:17+0300

2025-06-20T16:17+0300

пмэф-2025

россия

владимир путин

зарплата

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда, заявил президент России Владимир Путин. "Мы должны создавать условия для повышения экономической активности граждан… Речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы и предприниматели вынуждены поднимать в этой связи заработные платы и переманивать работников к себе. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и повышении производительности труда", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/putin-858733818.html

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россия, владимир путин, зарплата