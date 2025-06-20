https://1prime.ru/20250620/putin-858734729.html

Путин поручил правительству создать стратегию развития креативной экономики

Путин поручил правительству создать стратегию развития креативной экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин поручил правительству создать стратегию развития креативной экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам РФ разработать стратегию развития креативной экономики, а также подумать насчёт... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:23+0300

2025-06-20T16:23+0300

2025-06-20T16:23+0300

пмэф-2025

владимир путин

россия

правительство рф

поручение путина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858731907_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_43492579d454b73451f89f7e8f4c0e59.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн -ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам РФ разработать стратегию развития креативной экономики, а также подумать насчёт соответствующего федерального проекта в этой сфере."В текущем году вступил в силу федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий. До конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого современного сегмента экономики и общественной жизни, создавать необходимую инфраструктуру. Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу правительство вместе с субъектами Федерации подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта на этот счёт", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/putin-858734600.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, правительство рф, поручение путина