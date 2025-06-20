https://1prime.ru/20250620/putin-858734729.html
Путин поручил правительству создать стратегию развития креативной экономики
Путин поручил правительству создать стратегию развития креативной экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин поручил правительству создать стратегию развития креативной экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам РФ разработать стратегию развития креативной экономики, а также подумать насчёт... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:23+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн -ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам РФ разработать стратегию развития креативной экономики, а также подумать насчёт соответствующего федерального проекта в этой сфере."В текущем году вступил в силу федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий. До конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого современного сегмента экономики и общественной жизни, создавать необходимую инфраструктуру. Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу правительство вместе с субъектами Федерации подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта на этот счёт", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, россия, правительство рф, поручение путина
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, РОССИЯ, Правительство РФ, поручение Путина
Путин поручил правительству создать стратегию развития креативной экономики
Путин поручил правительству и регионам разработать стратегию развития креативной экономики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн -ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам РФ разработать стратегию развития креативной экономики, а также подумать насчёт соответствующего федерального проекта в этой сфере.
"В текущем году вступил в силу федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий. До конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого современного сегмента экономики и общественной жизни, создавать необходимую инфраструктуру. Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу правительство вместе с субъектами Федерации подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта на этот счёт", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин поручил ГД принять пакет проектов по трудовому законодательству