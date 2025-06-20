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Путин рассказал о зависимости роста российской экономики от ВПК

Путин рассказал о зависимости роста российской экономики от ВПК - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о зависимости роста российской экономики от ВПК

Военно-промышленный комплекс (ВПК) сыграл свою роль в росте российской экономики за последние два года, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:28+0300

2025-06-20T16:28+0300

2025-06-20T16:31+0300

пмэф-2025

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Военно-промышленный комплекс (ВПК) сыграл свою роль в росте российской экономики за последние два года, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. "Общий рост ВВП был завязан не только на оборонно-промышленном комплексе. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане, но мы все-таки должны внимательно смотреть за структурой этого роста ", - сказал Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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владимир путин, россия, впк