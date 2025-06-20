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Путин рассказал о зависимости роста российской экономики от ВПК - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Путин рассказал о зависимости роста российской экономики от ВПК
Путин рассказал о зависимости роста российской экономики от ВПК - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о зависимости роста российской экономики от ВПК
Военно-промышленный комплекс (ВПК) сыграл свою роль в росте российской экономики за последние два года, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:28+0300
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пмэф-2025
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Военно-промышленный комплекс (ВПК) сыграл свою роль в росте российской экономики за последние два года, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. "Общий рост ВВП был завязан не только на оборонно-промышленном комплексе. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане, но мы все-таки должны внимательно смотреть за структурой этого роста ", - сказал Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, россия, впк
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, РОССИЯ, ВПК
16:28 20.06.2025 (обновлено: 16:31 20.06.2025)
 
Путин рассказал о зависимости роста российской экономики от ВПК

Путин: ВПК сыграл свою роль в росте российской экономики за последние два года

© РИА Новости . Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкПроизводство боекомплекта
Производство боекомплекта - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Михаил Куравлев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Военно-промышленный комплекс (ВПК) сыграл свою роль в росте российской экономики за последние два года, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
"Общий рост ВВП был завязан не только на оборонно-промышленном комплексе. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане, но мы все-таки должны внимательно смотреть за структурой этого роста ", - сказал Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Стенд Рособоронэкспорта - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
"Рособоронэкспорт" назвал крупнейшие проекты ВПК России и Белоруссии
22 мая, 11:30
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинРОССИЯВПК
 
 
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