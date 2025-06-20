https://1prime.ru/20250620/putin-858735373.html
Путин объяснил, почему повышение зарплат важно для российской экономики
Путин объяснил, почему повышение зарплат важно для российской экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин объяснил, почему повышение зарплат важно для российской экономики
Повышение зарплат важно для всей экономики РФ, так как стимулирует спрос на отечественные товары, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:29+0300
2025-06-20T16:29+0300
2025-06-20T16:29+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Повышение зарплат важно для всей экономики РФ, так как стимулирует спрос на отечественные товары, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на пленарной сессии ПМЭФ, глава государства отметил, что уровень заработных плат в стране пока еще недостаточный и России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда. "Подчеркну, повышение зарплат играет важную роль не только для каждого конкретного человека, для благополучия его семьи, воспитания детей, но и для всей экономики России, потому что рост доходов и снижение неравенства в обществе влечет за собой изменение структуры спроса. Все очень взаимосвязано делает ее, эту структуру, более сбалансированной, стимулирует потребление отечественных товаров", - заявил российский лидер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, повышение зарплаты
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин, повышение зарплаты
Путин объяснил, почему повышение зарплат важно для российской экономики
Путин: повышение зарплат стимулирует спрос на отечественные товары
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Повышение зарплат важно для всей экономики РФ, так как стимулирует спрос на отечественные товары, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии ПМЭФ, глава государства отметил, что уровень заработных плат в стране пока еще недостаточный и России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда.
"Подчеркну, повышение зарплат играет важную роль не только для каждого конкретного человека, для благополучия его семьи, воспитания детей, но и для всей экономики России, потому что рост доходов и снижение неравенства в обществе влечет за собой изменение структуры спроса. Все очень взаимосвязано делает ее, эту структуру, более сбалансированной, стимулирует потребление отечественных товаров", - заявил российский лидер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
России нужно переходить к экономике высоких зарплат, заявил Путин