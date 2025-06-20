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Путин объяснил, почему повышение зарплат важно для российской экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Путин объяснил, почему повышение зарплат важно для российской экономики
Путин объяснил, почему повышение зарплат важно для российской экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин объяснил, почему повышение зарплат важно для российской экономики
Повышение зарплат важно для всей экономики РФ, так как стимулирует спрос на отечественные товары, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:29+0300
2025-06-20T16:29+0300
пмэф-2025
россия
владимир путин
повышение зарплаты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Повышение зарплат важно для всей экономики РФ, так как стимулирует спрос на отечественные товары, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на пленарной сессии ПМЭФ, глава государства отметил, что уровень заработных плат в стране пока еще недостаточный и России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда. "Подчеркну, повышение зарплат играет важную роль не только для каждого конкретного человека, для благополучия его семьи, воспитания детей, но и для всей экономики России, потому что рост доходов и снижение неравенства в обществе влечет за собой изменение структуры спроса. Все очень взаимосвязано делает ее, эту структуру, более сбалансированной, стимулирует потребление отечественных товаров", - заявил российский лидер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, повышение зарплаты
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин, повышение зарплаты
16:29 20.06.2025
 
Путин объяснил, почему повышение зарплат важно для российской экономики

Путин: повышение зарплат стимулирует спрос на отечественные товары

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Повышение зарплат важно для всей экономики РФ, так как стимулирует спрос на отечественные товары, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии ПМЭФ, глава государства отметил, что уровень заработных плат в стране пока еще недостаточный и России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда.
"Подчеркну, повышение зарплат играет важную роль не только для каждого конкретного человека, для благополучия его семьи, воспитания детей, но и для всей экономики России, потому что рост доходов и снижение неравенства в обществе влечет за собой изменение структуры спроса. Все очень взаимосвязано делает ее, эту структуру, более сбалансированной, стимулирует потребление отечественных товаров", - заявил российский лидер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
России нужно переходить к экономике высоких зарплат, заявил Путин
16:17
 
ПМЭФ-2025РОССИЯВладимир Путинповышение зарплаты
 
 
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