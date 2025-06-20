https://1prime.ru/20250620/putin-858735701.html
Путин призвал правительство и ЦБ ускорить внедрение цифрового рубля
Путин призвал правительство и ЦБ ускорить внедрение цифрового рубля - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин призвал правительство и ЦБ ускорить внедрение цифрового рубля
Президент России Владимир Путин попросил Центробанк и правительство РФ ускорить массовое внедрение цифрового рубля. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:34+0300
2025-06-20T16:34+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Центробанк и правительство РФ ускорить массовое внедрение цифрового рубля.По словам российского лидера, внедрение цифрового рубля в России нужно сделать массовым как среди граждан, так и предприятий и банков."Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым, как среди граждан, так и предприятий банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, поручение путина, банк россии, правительство
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, поручение Путина, Банк России, правительство
Путин призвал правительство и ЦБ ускорить внедрение цифрового рубля
Путин: необходимо ускорить массовое внедрение цифрового рубля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Центробанк и правительство РФ ускорить массовое внедрение цифрового рубля.
По словам российского лидера, внедрение цифрового рубля в России нужно сделать массовым как среди граждан, так и предприятий и банков.
"Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым, как среди граждан, так и предприятий банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин объяснил, почему повышение зарплат важно для российской экономики