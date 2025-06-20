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Путин: бизнес должен нарастить вложения в исследования и разработки вдвое - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Путин: бизнес должен нарастить вложения в исследования и разработки вдвое
Путин: бизнес должен нарастить вложения в исследования и разработки вдвое - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин: бизнес должен нарастить вложения в исследования и разработки вдвое
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вложения частного бизнеса в исследования и разработки в России должны быть увеличены не менее чем в два раза,. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:35+0300
2025-06-20T16:45+0300
пмэф-2025
владимир путин
бизнес
инвестиции
разработки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вложения частного бизнеса в исследования и разработки в России должны быть увеличены не менее чем в два раза,."К 2030 году совокупные затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП. Здесь особая роль отводится частному бизнесу. Его вложения на эти цели должны быть увеличены не менее чем в два раза", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, бизнес, инвестиции, разработки
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Бизнес, инвестиции, разработки
16:35 20.06.2025 (обновлено: 16:45 20.06.2025)
 
Путин: бизнес должен нарастить вложения в исследования и разработки вдвое

Путин: бизнес должен нарастить вложения в исследования и разработки минимум вдвое

© fotolia.com / Alexander RathsУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© fotolia.com / Alexander Raths
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вложения частного бизнеса в исследования и разработки в России должны быть увеличены не менее чем в два раза,.
"К 2030 году совокупные затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП. Здесь особая роль отводится частному бизнесу. Его вложения на эти цели должны быть увеличены не менее чем в два раза", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Владимир ПутинБизнесинвестицииразработки
 
 
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