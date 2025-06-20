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Путин: бизнес должен нарастить вложения в исследования и разработки вдвое

Путин: бизнес должен нарастить вложения в исследования и разработки вдвое - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин: бизнес должен нарастить вложения в исследования и разработки вдвое

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вложения частного бизнеса в исследования и разработки в России должны быть увеличены не менее чем в два раза,. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:35+0300

2025-06-20T16:35+0300

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пмэф-2025

владимир путин

бизнес

инвестиции

разработки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вложения частного бизнеса в исследования и разработки в России должны быть увеличены не менее чем в два раза,."К 2030 году совокупные затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП. Здесь особая роль отводится частному бизнесу. Его вложения на эти цели должны быть увеличены не менее чем в два раза", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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владимир путин, бизнес, инвестиции, разработки