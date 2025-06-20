https://1prime.ru/20250620/putin-858735948.html
Путин попросил ГД ускорить принятие проекта о цифровых платформах
Путин попросил ГД ускорить принятие проекта о цифровых платформах - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин попросил ГД ускорить принятие проекта о цифровых платформах
Президент России Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:38+0300
2025-06-20T16:38+0300
2025-06-20T16:38+0300
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госдума
цифровые платформы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах. "Мы продолжим создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами. Уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики. Прошу Государственную Думу ускорить принятие данного законопроекта", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, россия, госдума, цифровые платформы
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, РОССИЯ, Госдума, цифровые платформы
Путин попросил ГД ускорить принятие проекта о цифровых платформах
Путин: Госдуме следует ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах.
"Мы продолжим создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами. Уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики. Прошу Государственную Думу ускорить принятие данного законопроекта", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин призвал правительство и ЦБ ускорить внедрение цифрового рубля