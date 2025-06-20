https://1prime.ru/20250620/putin-858735948.html

Путин попросил ГД ускорить принятие проекта о цифровых платформах

Путин попросил ГД ускорить принятие проекта о цифровых платформах - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин попросил ГД ускорить принятие проекта о цифровых платформах

Президент России Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:38+0300

2025-06-20T16:38+0300

2025-06-20T16:38+0300

пмэф-2025

владимир путин

россия

госдума

цифровые платформы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах. "Мы продолжим создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами. Уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики. Прошу Государственную Думу ускорить принятие данного законопроекта", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/putin-858735701.html

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владимир путин, россия, госдума, цифровые платформы