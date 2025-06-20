https://1prime.ru/20250620/putin-858736258.html
Путин назвал ключевой задачей снижение издержек бизнеса
Путин назвал ключевой задачей снижение издержек бизнеса - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин назвал ключевой задачей снижение издержек бизнеса
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал одной из ключевых задач новое качество инвестклимата,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:39+0300
2025-06-20T16:39+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн -ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал одной из ключевых задач новое качество инвестклимата, снижение издержек бизнеса по всем направлениям, вплоть до текущей операционной деятельности. "Второе ключевое направление наших действий, на котором остановлюсь сегодня, это новое качество инвестиционного климата. По сути, речь идет о кардинальной минимизации издержек бизнеса, предпринимателей, по всем направлениям - от строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до текущей операционной деятельности, включая все виды учета и нотариальное сопровождение", - сказал глава государства. Путин добавил, что в этом направлении власти работают "в тесном контакте с регионами, предпринимательскими и экспертными кругами". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, бизнес, издержки, снижение
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Бизнес, издержки, снижение
Путин назвал ключевой задачей снижение издержек бизнеса
Путин: снижение издержек бизнеса по всем направлениям - ключевая задача
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн -ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал одной из ключевых задач новое качество инвестклимата, снижение издержек бизнеса по всем направлениям, вплоть до текущей операционной деятельности.
"Второе ключевое направление наших действий, на котором остановлюсь сегодня, это новое качество инвестиционного климата. По сути, речь идет о кардинальной минимизации издержек бизнеса, предпринимателей, по всем направлениям - от строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до текущей операционной деятельности, включая все виды учета и нотариальное сопровождение", - сказал глава государства.
Путин добавил, что в этом направлении власти работают "в тесном контакте с регионами, предпринимательскими и экспертными кругами".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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