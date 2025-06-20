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Путин поручил добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором
Путин поручил добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин поручил добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором
Президент России Владимир Путин поручил добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса страны с гражданским сектором промышленности. | 20.06.2025, ПРАЙМ
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пмэф-2025
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса страны с гражданским сектором промышленности. "Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин
16:41 20.06.2025
 
Путин поручил добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором

Путин поручил добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором промышленности

© РИА Новости . Иван Секретарев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
 Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Иван Секретарев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса страны с гражданским сектором промышленности.
"Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Прибыль - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025РОССИЯВладимир Путин
 
 
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