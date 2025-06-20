https://1prime.ru/20250620/putin-858736670.html

Путин поручил добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором

Путин поручил добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин поручил добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором

Президент России Владимир Путин поручил добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса страны с гражданским сектором промышленности. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:41+0300

2025-06-20T16:41+0300

2025-06-20T16:41+0300

пмэф-2025

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса страны с гражданским сектором промышленности. "Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/putin-858736258.html

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россия, владимир путин