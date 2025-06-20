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Путин заявил, что Россия имеет успешные примеры электронных площадок

Путин заявил, что Россия имеет успешные примеры электронных площадок - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин заявил, что Россия имеет успешные примеры электронных площадок

Россия имеет успешные примеры электронных площадок, мы продолжим создавать условия для развития платформ, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:44+0300

2025-06-20T16:44+0300

2025-06-20T16:44+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия имеет успешные примеры электронных площадок, мы продолжим создавать условия для развития платформ, заявил президент РФ Владимир Путин. "В отличие от большинства стран, зависящих от глобальных платформ, у России есть хорошие примеры собственных успешных электронных площадок. Это реальное весомое достижение отечественного бизнеса, которым, безусловно, можно гордиться. Мы продолжим создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики "Прошу Государственную думу ускорить принятию данного законопроекта", - добавил глава государства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, технологии, владимир путин