https://1prime.ru/20250620/putin-858737424.html

Нужно уходить от деления компаний на оборонные и гражданские, заявил Путин

Нужно уходить от деления компаний на оборонные и гражданские, заявил Путин - 20.06.2025, ПРАЙМ

Нужно уходить от деления компаний на оборонные и гражданские, заявил Путин

Нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:49+0300

2025-06-20T16:49+0300

2025-06-20T16:50+0300

пмэф-2025

владимир путин

оборонные компании

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские, заявил президент России Владимир Путин. "Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/putin-858735201.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, оборонные компании