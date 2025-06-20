https://1prime.ru/20250620/putin-858737424.html
Нужно уходить от деления компаний на оборонные и гражданские, заявил Путин
Нужно уходить от деления компаний на оборонные и гражданские, заявил Путин - 20.06.2025, ПРАЙМ
Нужно уходить от деления компаний на оборонные и гражданские, заявил Путин
Нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:49+0300
2025-06-20T16:49+0300
2025-06-20T16:50+0300
пмэф-2025
владимир путин
оборонные компании
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские, заявил президент России Владимир Путин. "Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/putin-858735201.html
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владимир путин, оборонные компании
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, оборонные компании
Нужно уходить от деления компаний на оборонные и гражданские, заявил Путин
Путин: нужно уходить от деления компаний на чисто оборонные и гражданские
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин рассказал о зависимости роста российской экономики от ВПК