https://1prime.ru/20250620/putin-858737544.html
Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти, заявил Путин
Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти, заявил Путин - 20.06.2025, ПРАЙМ
Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти, заявил Путин
Доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:51+0300
2025-06-20T16:51+0300
2025-06-20T16:51+0300
пмэф-2025
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858734055_0:68:3397:1979_1920x0_80_0_0_6428b26bf8aab64e639b38a24c2a4b3c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин. "Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики - всего пятая часть, - то сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Президент подчеркнул, что государства БРИКС реализуют масштабные инициативы, в том числе в атомной энергетике и робототехнике. По словам главы государства, связи внутри объединения БРИКС укрепляются, а взаимная торговля растет, товарооборот стран-участников уже превысил триллион долларов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/putin-858736939.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858734055_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_6a852ab98c7ec0069f7dcae44439ab78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
ПМЭФ-2025, Владимир Путин
Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти, заявил Путин
Путин: доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин.
"Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики - всего пятая часть, - то сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент подчеркнул, что государства БРИКС реализуют масштабные инициативы, в том числе в атомной энергетике и робототехнике. По словам главы государства, связи внутри объединения БРИКС укрепляются, а взаимная торговля растет, товарооборот стран-участников уже превысил триллион долларов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин заявил, что Россия имеет успешные примеры электронных площадок