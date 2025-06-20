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Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти, заявил Путин

Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти, заявил Путин - 20.06.2025, ПРАЙМ

Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти, заявил Путин

Доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:51+0300

2025-06-20T16:51+0300

2025-06-20T16:51+0300

пмэф-2025

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин. "Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики - всего пятая часть, - то сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Президент подчеркнул, что государства БРИКС реализуют масштабные инициативы, в том числе в атомной энергетике и робототехнике. По словам главы государства, связи внутри объединения БРИКС укрепляются, а взаимная торговля растет, товарооборот стран-участников уже превысил триллион долларов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/putin-858736939.html

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владимир путин