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Путин рассказал о новых брендах в России - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Путин рассказал о новых брендах в России
Путин рассказал о новых брендах в России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о новых брендах в России
В России уже около миллиона действующих товарных знаков, только за 2024 год российские предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов, власти будут... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:57+0300
2025-06-20T16:57+0300
пмэф-2025
бизнес
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. В России уже около миллиона действующих товарных знаков, только за 2024 год российские предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов, власти будут поддерживать новые отечественные бренды, заявил президент РФ Владимир Путин. "В России уже больше миллиона товарных знаков. Только за прошлый год наши предприниматели зарегистрировали почти 77 тысяч брендов - в основном товаров легкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии и некоторых других изделий. Это на 12% больше, чем годом ранее. Хороший рост, заметный. И мы будем поддерживать новые российские бренды. Так, через месяц в Москве подведем итоги очередного конкурса, который так и называется - "Знай наших", - сказал Путин, выступая на пленарном заседания ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
16:57 20.06.2025
 
Путин рассказал о новых брендах в России

Путин: в России зарегистрировали 77 тысяч брендов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
 Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. В России уже около миллиона действующих товарных знаков, только за 2024 год российские предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов, власти будут поддерживать новые отечественные бренды, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В России уже больше миллиона товарных знаков. Только за прошлый год наши предприниматели зарегистрировали почти 77 тысяч брендов - в основном товаров легкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии и некоторых других изделий. Это на 12% больше, чем годом ранее. Хороший рост, заметный. И мы будем поддерживать новые российские бренды. Так, через месяц в Москве подведем итоги очередного конкурса, который так и называется - "Знай наших", - сказал Путин, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025БизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
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