https://1prime.ru/20250620/putin-858737949.html
Путин рассказал о новых брендах в России
Путин рассказал о новых брендах в России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о новых брендах в России
В России уже около миллиона действующих товарных знаков, только за 2024 год российские предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов, власти будут... | 20.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. В России уже около миллиона действующих товарных знаков, только за 2024 год российские предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов, власти будут поддерживать новые отечественные бренды, заявил президент РФ Владимир Путин. "В России уже больше миллиона товарных знаков. Только за прошлый год наши предприниматели зарегистрировали почти 77 тысяч брендов - в основном товаров легкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии и некоторых других изделий. Это на 12% больше, чем годом ранее. Хороший рост, заметный. И мы будем поддерживать новые российские бренды. Так, через месяц в Москве подведем итоги очередного конкурса, который так и называется - "Знай наших", - сказал Путин, выступая на пленарном заседания ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин рассказал о новых брендах в России
Путин: в России зарегистрировали 77 тысяч брендов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. В России уже около миллиона действующих товарных знаков, только за 2024 год российские предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов, власти будут поддерживать новые отечественные бренды, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В России уже больше миллиона товарных знаков. Только за прошлый год наши предприниматели зарегистрировали почти 77 тысяч брендов - в основном товаров легкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии и некоторых других изделий. Это на 12% больше, чем годом ранее. Хороший рост, заметный. И мы будем поддерживать новые российские бренды. Так, через месяц в Москве подведем итоги очередного конкурса, который так и называется - "Знай наших", - сказал Путин, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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