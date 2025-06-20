https://1prime.ru/20250620/putin-858738095.html

Путин заявил о необходимости построения мира в новой модели развития

Путин заявил о необходимости построения мира в новой модели развития - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин заявил о необходимости построения мира в новой модели развития

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:57+0300

2025-06-20T16:57+0300

2025-06-20T16:57+0300

пмэф-2025

россия

владимир путин

мир

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма. "Необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый золотой миллиард выкачивает ресурсы остальных государств, в интересах узкого круга так называемых элит", - сообщил Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/putin-858737544.html

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россия, владимир путин, мир