https://1prime.ru/20250620/putin-858738095.html
Путин заявил о необходимости построения мира в новой модели развития
Путин заявил о необходимости построения мира в новой модели развития - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о необходимости построения мира в новой модели развития
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:57+0300
2025-06-20T16:57+0300
2025-06-20T16:57+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма. "Необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый золотой миллиард выкачивает ресурсы остальных государств, в интересах узкого круга так называемых элит", - сообщил Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, мир
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин, МИР
Путин заявил о необходимости построения мира в новой модели развития
Путин: миру необходима модель развития, построенная без принципов неоколониализма
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма.
"Необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый золотой миллиард выкачивает ресурсы остальных государств, в интересах узкого круга так называемых элит", - сообщил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти, заявил Путин