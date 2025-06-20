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Путин поручил срочно подготовить долгосрочный план сотрудничества с Индией - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил срочно подготовить долгосрочный план сотрудничества с Индией
Путин поручил срочно подготовить долгосрочный план сотрудничества с Индией - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин поручил срочно подготовить долгосрочный план сотрудничества с Индией
Работа над долгосрочным соглашением о сотрудничестве России с Индией должна быть завершена в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:58+0300
2025-06-20T16:58+0300
пмэф-2025
владимир путин
россия
сотрудничество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Работа над долгосрочным соглашением о сотрудничестве России с Индией должна быть завершена в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы договаривались подготовить долгосрочные планы взаимодействия с ключевыми партнерами. Хороший пример такой работы - план стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой до 2030 года. Подготовка планов действий, в том числе с такими странами как Индия, должна быть завершена в ближайшее время", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, россия, сотрудничество, план
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, РОССИЯ, сотрудничество, план
16:58 20.06.2025
 
Путин поручил срочно подготовить долгосрочный план сотрудничества с Индией

Путин: долгосрочный план сотрудничества с Индией нужно завершить в ближайшее время

© Фото : Unsplash/Aniyora JИндия, флаг
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© Фото : Unsplash/Aniyora J
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Работа над долгосрочным соглашением о сотрудничестве России с Индией должна быть завершена в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы договаривались подготовить долгосрочные планы взаимодействия с ключевыми партнерами. Хороший пример такой работы - план стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой до 2030 года. Подготовка планов действий, в том числе с такими странами как Индия, должна быть завершена в ближайшее время", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025Владимир ПутинРОССИЯсотрудничествоплан
 
 
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