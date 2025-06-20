https://1prime.ru/20250620/putin-858738398.html

Путин поручил срочно подготовить долгосрочный план сотрудничества с Индией

Путин поручил срочно подготовить долгосрочный план сотрудничества с Индией - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин поручил срочно подготовить долгосрочный план сотрудничества с Индией

Работа над долгосрочным соглашением о сотрудничестве России с Индией должна быть завершена в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:58+0300

2025-06-20T16:58+0300

2025-06-20T16:58+0300

пмэф-2025

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Работа над долгосрочным соглашением о сотрудничестве России с Индией должна быть завершена в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы договаривались подготовить долгосрочные планы взаимодействия с ключевыми партнерами. Хороший пример такой работы - план стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой до 2030 года. Подготовка планов действий, в том числе с такими странами как Индия, должна быть завершена в ближайшее время", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/indiya-858716318.html

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владимир путин, россия, сотрудничество, план