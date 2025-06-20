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Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики
Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:59+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия. "Глобальная экономика переживает самую масштабную трансформацию последнего десятилетия. Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, РФ, Владимир Путин
Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики
Путин: экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия.
"Глобальная экономика переживает самую масштабную трансформацию последнего десятилетия. Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти, заявил Путин