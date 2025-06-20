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Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики
Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:59+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия. "Глобальная экономика переживает самую масштабную трансформацию последнего десятилетия. Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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рф, владимир путин
ПМЭФ-2025, РФ, Владимир Путин
16:59 20.06.2025
 
Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики

Путин: экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
 Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия.
"Глобальная экономика переживает самую масштабную трансформацию последнего десятилетия. Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти, заявил Путин
16:51
 
ПМЭФ-2025РФВладимир Путин
 
 
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