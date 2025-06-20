https://1prime.ru/20250620/putin-858738517.html

Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики

Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики

Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:59+0300

2025-06-20T16:59+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия. "Глобальная экономика переживает самую масштабную трансформацию последнего десятилетия. Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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рф, владимир путин