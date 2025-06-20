https://1prime.ru/20250620/putin-858739452.html
Путин призвал развивать российский рынок интеллектуальной собственности
Путин призвал развивать российский рынок интеллектуальной собственности - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин призвал развивать российский рынок интеллектуальной собственности
России необходимо развивать рынок интеллектуальной собственности, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:03+0300
2025-06-20T17:03+0300
2025-06-20T17:03+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. России необходимо развивать рынок интеллектуальной собственности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Необходимо и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности, а именно расширять возможности кредитования под залог патентов и товарных знаков", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/putin-858738517.html
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин призвал развивать российский рынок интеллектуальной собственности
Путин: России необходимо развивать рынок интеллектуальной собственности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. России необходимо развивать рынок интеллектуальной собственности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности, а именно расширять возможности кредитования под залог патентов и товарных знаков", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики