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Путин призвал развивать российский рынок интеллектуальной собственности - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Путин призвал развивать российский рынок интеллектуальной собственности
Путин призвал развивать российский рынок интеллектуальной собственности - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин призвал развивать российский рынок интеллектуальной собственности
России необходимо развивать рынок интеллектуальной собственности, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:03+0300
2025-06-20T17:03+0300
пмэф-2025
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. России необходимо развивать рынок интеллектуальной собственности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Необходимо и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности, а именно расширять возможности кредитования под залог патентов и товарных знаков", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин
17:03 20.06.2025
 
Путин призвал развивать российский рынок интеллектуальной собственности

Путин: России необходимо развивать рынок интеллектуальной собственности

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. России необходимо развивать рынок интеллектуальной собственности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности, а именно расширять возможности кредитования под залог патентов и товарных знаков", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Путин заявил о масштабной трансформации мировой экономики
16:59
 
ПМЭФ-2025РОССИЯВладимир Путин
 
 
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