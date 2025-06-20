https://1prime.ru/20250620/putin-858740111.html
Путин поручил подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса
Путин поручил подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин поручил подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса
Нужно подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса в сфере технологий - от регистрации изобретений до серийного выпуска, заявил президент России | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:07+0300
2025-06-20T17:07+0300
2025-06-20T17:07+0300
пмэф-2025
бизнес
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Нужно подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса в сфере технологий - от регистрации изобретений до серийного выпуска, заявил президент России Владимир Путин. "Мы недавно создали специальную рабочую группу при совете по стратегическому развитию и национальным проектам, ее возглавил председатель Внешэкономбанка господин Шувалов. Я прошу коллег из рабочей группы проанализировать деятельность фондов и институтов развития на технологическом направлении. Задача - убрать дублирующие функции, скоординировать работу институтов развития и подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса: от регистрации изобретений до серийного выпуска высокотехнологичной продукции", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин поручил подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса
Путин: нужны единые требования к процедурам поддержки бизнеса в сфере технологий
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Нужно подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса в сфере технологий - от регистрации изобретений до серийного выпуска, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы недавно создали специальную рабочую группу при совете по стратегическому развитию и национальным проектам, ее возглавил председатель Внешэкономбанка господин Шувалов. Я прошу коллег из рабочей группы проанализировать деятельность фондов и институтов развития на технологическом направлении. Задача - убрать дублирующие функции, скоординировать работу институтов развития и подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса: от регистрации изобретений до серийного выпуска высокотехнологичной продукции", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин призвал развивать российский рынок интеллектуальной собственности