https://1prime.ru/20250620/putin-858740258.html

Путин поручил проанализировать регулирование деятельности торговых сетей

Путин поручил проанализировать регулирование деятельности торговых сетей - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин поручил проанализировать регулирование деятельности торговых сетей

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать регулирование деятельности магазинов и торговых сетей, отметив, что оно во многом устарело. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T17:09+0300

2025-06-20T17:09+0300

2025-06-20T17:09+0300

пмэф-2025

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать регулирование деятельности магазинов и торговых сетей, отметив, что оно во многом устарело. "Также прошу внимательно проанализировать действующее регулирование не цифровой, а традиционной, так называемой офлайн-торговли, то есть магазинов, торговых сетей и так далее. Такое регулирование уже во много устарело. Оно создавалось в другую технологическую эпоху и просто не соответствует современным вызовам и возможностям", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/putin-858740111.html

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россия, владимир путин