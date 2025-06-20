https://1prime.ru/20250620/putin-858740258.html
Путин поручил проанализировать регулирование деятельности торговых сетей
Путин поручил проанализировать регулирование деятельности торговых сетей - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин поручил проанализировать регулирование деятельности торговых сетей
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать регулирование деятельности магазинов и торговых сетей, отметив, что оно во многом устарело. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:09+0300
2025-06-20T17:09+0300
2025-06-20T17:09+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать регулирование деятельности магазинов и торговых сетей, отметив, что оно во многом устарело. "Также прошу внимательно проанализировать действующее регулирование не цифровой, а традиционной, так называемой офлайн-торговли, то есть магазинов, торговых сетей и так далее. Такое регулирование уже во много устарело. Оно создавалось в другую технологическую эпоху и просто не соответствует современным вызовам и возможностям", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/putin-858740111.html
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин поручил проанализировать регулирование деятельности торговых сетей
Путин: регулирование деятельности торговых сетей устарело
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать регулирование деятельности магазинов и торговых сетей, отметив, что оно во многом устарело.
"Также прошу внимательно проанализировать действующее регулирование не цифровой, а традиционной, так называемой офлайн-торговли, то есть магазинов, торговых сетей и так далее. Такое регулирование уже во много устарело. Оно создавалось в другую технологическую эпоху и просто не соответствует современным вызовам и возможностям", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин поручил подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса