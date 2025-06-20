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Путин заявил, что Россия будет снимать барьеры в торговле - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Путин заявил, что Россия будет снимать барьеры в торговле
Путин заявил, что Россия будет снимать барьеры в торговле - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что Россия будет снимать барьеры в торговле
Власти РФ будут снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши в рамках достижения нового качества внешней торговли, заявил президент России Владимир | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:15+0300
2025-06-20T17:15+0300
пмэф-2025
бизнес
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Власти РФ будут снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши в рамках достижения нового качества внешней торговли, заявил президент России Владимир Путин. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. "Уже поставлена цель увеличить нефтегазовый экспорт, для этого будем развивать отношения с партнерами, снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши, создавать инфраструктуру и углублять инвестиционное сотрудничество", - сказал российский лидер во время пленарного заседания ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
17:15 20.06.2025
 
Путин заявил, что Россия будет снимать барьеры в торговле

Путин: Россия будет снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Власти РФ будут снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши в рамках достижения нового качества внешней торговли, заявил президент России Владимир Путин.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
"Уже поставлена цель увеличить нефтегазовый экспорт, для этого будем развивать отношения с партнерами, снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши, создавать инфраструктуру и углублять инвестиционное сотрудничество", - сказал российский лидер во время пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Путин поручил проанализировать регулирование деятельности торговых сетей
17:09
 
ПМЭФ-2025БизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
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