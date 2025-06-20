https://1prime.ru/20250620/putin-858742831.html

Путин рассказал о повороте России в сторону Азии

Путин рассказал о повороте России в сторону Азии - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о повороте России в сторону Азии

Россия сделала поворот в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T18:16+0300

2025-06-20T18:16+0300

2025-06-20T18:16+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия сделала поворот в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития, заявил президент РФ Владимир Путин. "Когда нам говорят, вот вы, Россия, значит, сделали поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом там, с Азией. Да нет, мы уже давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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владимир путин, россия, азия