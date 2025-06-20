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Путин рассказал о повороте России в сторону Азии - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Путин рассказал о повороте России в сторону Азии
Путин рассказал о повороте России в сторону Азии - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о повороте России в сторону Азии
Россия сделала поворот в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T18:16+0300
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия сделала поворот в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития, заявил президент РФ Владимир Путин. "Когда нам говорят, вот вы, Россия, значит, сделали поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом там, с Азией. Да нет, мы уже давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, россия, азия
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, РОССИЯ, АЗИЯ
18:16 20.06.2025
 
Путин рассказал о повороте России в сторону Азии

Путин: РФ повернула в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития

© РИА Новости . Мигель Кандела | Перейти в медиабанкПодготовка к Китайскому Новому году в Гонконге
Подготовка к Китайскому Новому году в Гонконге - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Мигель Кандела
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия сделала поворот в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Когда нам говорят, вот вы, Россия, значит, сделали поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом там, с Азией. Да нет, мы уже давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
! Монета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров из Азии
16 июня, 15:51
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинРОССИЯАЗИЯ
 
 
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