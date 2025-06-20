https://1prime.ru/20250620/putin-858743377.html
Путин: русские и украинцы - один народ, поэтому вся Украина наша
Путин: русские и украинцы - один народ, поэтому вся Украина наша - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин: русские и украинцы - один народ, поэтому вся Украина наша
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народ одним, поэтому "вся Украина наша". | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T18:51+0300
2025-06-20T18:51+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народ одним, поэтому "вся Украина наша"."Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Также он отметил: "Мы предлагали на каждом этапе, значит, тем, с кем мы в контакте были на Украине, остановиться. И говорили: давайте сейчас лучше договариваться, потому что вот эта логика развития чисто военных действий может приводить к тому, что ваша ситуация будет усугубляться"."Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, - то наше", - сказал российский лидер.Вместе с тем он подчеркнул, что на Украине немало людей, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета. "Мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, россия, украина
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА
Путин: русские и украинцы - один народ, поэтому вся Украина наша
Путин: считаю русский и украинский народ одним, поэтому вся Украина наша
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народ одним, поэтому "вся Украина наша".
"Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Также он отметил: "Мы предлагали на каждом этапе, значит, тем, с кем мы в контакте были на Украине, остановиться. И говорили: давайте сейчас лучше договариваться, потому что вот эта логика развития чисто военных действий может приводить к тому, что ваша ситуация будет усугубляться".
"Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, - то наше", - сказал российский лидер.
Вместе с тем он подчеркнул, что на Украине немало людей, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета. "Мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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