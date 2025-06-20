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Путин высказался о возможном применении Украиной "грязной бомбы"
Путин высказался о возможном применении Украиной "грязной бомбы" - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин высказался о возможном применении Украиной "грязной бомбы"
Возможное решение Украины использовать грязную бомбу в отношении РФ стало бы последней ошибкой неонацистов, заявил президент России Владимир Путин во время... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T19:14+0300
2025-06-20T19:14+0300
2025-06-20T19:17+0300
пмэф-2025
владимир путин
украина
"грязная бомба"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — ПРАЙМ. Возможное решение Украины использовать грязную бомбу в отношении РФ стало бы последней ошибкой неонацистов, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ."Это (применение грязной бомбы против России - ред.) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой", - сказал российский лидер.Он заявил, что у Москвы нет никаких подтвержденных данных о возможности сброса Киевом грязной бомбы на территории РФ."Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться", - сказал глава государства, после чего выразил надежду, что "до этого никогда не дойдет".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, украина, "грязная бомба"
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, УКРАИНА, "Грязная бомба"
Путин высказался о возможном применении Украиной "грязной бомбы"
Путин: на Украине может появиться идея использования грязной бомбы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — ПРАЙМ. Возможное решение Украины использовать грязную бомбу в отношении РФ стало бы последней ошибкой неонацистов, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ.
"Это (применение грязной бомбы против России - ред.) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой", - сказал российский лидер.
Он заявил, что у Москвы нет никаких подтвержденных данных о возможности сброса Киевом грязной бомбы на территории РФ.
"Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться", - сказал глава государства, после чего выразил надежду, что "до этого никогда не дойдет".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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