https://1prime.ru/20250620/putin-858744618.html
Путин назвал сумму ущерба Евросоюза от отказа от российского газа
Путин назвал сумму ущерба Евросоюза от отказа от российского газа - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин назвал сумму ущерба Евросоюза от отказа от российского газа
Ущерб Евросоюза от отказа от российского газа составил около 200 миллиардов евро, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T19:46+0300
2025-06-20T19:46+0300
2025-06-20T19:58+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Ущерб Евросоюза от отказа от российского газа составил около 200 миллиардов евро, заявил президент России Владимир Путин."Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже. Это, кстати, по-моему, Евростат тоже дает: ущерб Еврозоны от отказа только на газ, по-моему, для них ущерб составил где-то около 200 миллиардов евро. Двести миллиардов евро они потеряли. Общий подъем цен происходит", - сказал глава государства в рамках пленарного заседания ПМЭФ.В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, евросоюз, ущерб, газ, россия, отказ
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Евросоюз, ущерб, Газ, РОССИЯ, Отказ
Путин назвал сумму ущерба Евросоюза от отказа от российского газа
Путин: ущерб Евросоюза от отказа от российского газа составил 200 млрд евро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Ущерб Евросоюза от отказа от российского газа составил около 200 миллиардов евро, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже. Это, кстати, по-моему, Евростат тоже дает: ущерб Еврозоны от отказа только на газ, по-моему, для них ущерб составил где-то около 200 миллиардов евро. Двести миллиардов евро они потеряли. Общий подъем цен происходит", - сказал глава государства в рамках пленарного заседания ПМЭФ.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В Австрии призвали ЕС пересмотреть отказ от импорта российского газа