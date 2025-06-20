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Путин предупредил о последствиях возможного удара по "теневому флоту" РФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Путин предупредил о последствиях возможного удара по "теневому флоту" РФ
Путин предупредил о последствиях возможного удара по "теневому флоту" РФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин предупредил о последствиях возможного удара по "теневому флоту" РФ
Попытки нанести удар по российскому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T19:55+0300
2025-06-20T19:56+0300
пмэф-2025
владимир путин
"теневой флот"
углеводороды
цены
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Попытки нанести удар по российскому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды, заявил президент России Владимир Путин. "Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего, для тех, кто пытается нам, извините, нагадить. Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, которые пытаются это сделать, потому что они потребители", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, "теневой флот", углеводороды, цены
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, "теневой флот", углеводороды, цены
19:55 20.06.2025 (обновлено: 19:56 20.06.2025)
 
Путин предупредил о последствиях возможного удара по "теневому флоту" РФ

Путин: попытки ударить по "теневому флоту" РФ скажутся на ценах на углеводороды

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Попытки нанести удар по российскому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды, заявил президент России Владимир Путин.
"Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего, для тех, кто пытается нам, извините, нагадить. Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, которые пытаются это сделать, потому что они потребители", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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