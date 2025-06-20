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Путин предупредил о последствиях возможного удара по "теневому флоту" РФ

Путин предупредил о последствиях возможного удара по "теневому флоту" РФ - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин предупредил о последствиях возможного удара по "теневому флоту" РФ

Попытки нанести удар по российскому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T19:55+0300

2025-06-20T19:55+0300

2025-06-20T19:56+0300

пмэф-2025

владимир путин

"теневой флот"

углеводороды

цены

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Попытки нанести удар по российскому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды, заявил президент России Владимир Путин. "Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего, для тех, кто пытается нам, извините, нагадить. Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, которые пытаются это сделать, потому что они потребители", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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владимир путин, "теневой флот", углеводороды, цены