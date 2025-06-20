https://1prime.ru/20250620/putin-858744912.html
Путин дал прогноз по инфляции и оценил меры по борьбе с этой проблемой
Путин дал прогноз по инфляции и оценил меры по борьбе с этой проблемой - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин дал прогноз по инфляции и оценил меры по борьбе с этой проблемой
Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что ожидает инфляцию в России по итогу этого года на уровне 7%. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T20:01+0300
2025-06-20T20:01+0300
2025-06-20T20:08+0300
пмэф-2025
владимир путин
инфляция
прогноз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что ожидает инфляцию в России по итогу этого года на уровне 7%."Банк России считает, что где-то по году мы выходим на 7-8% (по инфляции - ред.), я думаю, что это будет 7%, надеюсь на это", - сказал глава государства на пленарном заседании форума.Он заявил, что инфляция стала платой за резкий рост экономики России и простых решений в борьбе с ней нет, но Центральный банк и правительство РФ предпринимают усилия по ее замедлению, и в целом с этой проблемой удается справляться.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250618/inflyatsiya-858632298.html
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владимир путин, инфляция, прогноз
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, инфляция, прогноз
Путин дал прогноз по инфляции и оценил меры по борьбе с этой проблемой
Путин: надеюсь, что инфляция в России в 2025 году будет 7%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что ожидает инфляцию в России по итогу этого года на уровне 7%.
"Банк России считает, что где-то по году мы выходим на 7-8% (по инфляции - ред.), я думаю, что это будет 7%, надеюсь на это", - сказал глава государства на пленарном заседании форума.
Он заявил, что инфляция стала платой за резкий рост экономики России и простых решений в борьбе с ней нет, но Центральный банк и правительство РФ предпринимают усилия по ее замедлению, и в целом с этой проблемой удается справляться.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России