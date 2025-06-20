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Путин объяснил, как можно закрыть тему оспаривания сделок приватизации

Путин объяснил, как можно закрыть тему оспаривания сделок приватизации - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин объяснил, как можно закрыть тему оспаривания сделок приватизации

Надо выработать нормативную базу по срокам давности оспаривания сделок приватизации и закрыть эту тему раз и навсегда, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T20:15+0300

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2025-06-20T20:15+0300

пмэф-2025

владимир путин

приватизация

нормативная база

сделки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Надо выработать нормативную базу по срокам давности оспаривания сделок приватизации и закрыть эту тему раз и навсегда, заявил президент России Владимир Путин. Во время приватизации в России было допущено много несправедливости, но "еще худшим решением было бы начать все забирать", сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на вопрос, может ли национализация ускорить восстановление российской экономики. "На мой взгляд, нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и закрыть эту тему раз навсегда, на всю оставшуюся жизнь", - заявил Путин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/minfin-858680543.html

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владимир путин, приватизация, нормативная база, сделки