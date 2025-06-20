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Путин оценил состояние российской экономики

Путин оценил состояние российской экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин оценил состояние российской экономики

Российская экономика совершенно точно добивается роста и прогресса, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T20:19+0300

2025-06-20T20:19+0300

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пмэф-2025

владимир путин

россия

прогресс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Российская экономика совершенно точно добивается роста и прогресса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Позапрошлом году рост ВВП России составил 4,1%. В прошлом году - 4,3%. Общий мировой рост, если мне память не изменяет, 3,3%. То есть мы росли выше мирового, среднемирового темпа. Соединенные Штаты росли темпом 2,8%. А Еврозона вообще - 0,9%. То есть очевидно, что Россия совершенно точно добивается хорошего темпа и прогресса", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250522/kravtsov-857838417.html

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владимир путин, россия, прогресс