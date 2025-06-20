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Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном

Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном

Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с заместителем премьера Госсовета КНР... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T21:02+0300

2025-06-20T21:02+0300

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пмэф-2025

владимир путин

дин сюэсян

встреча

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Как ожидается, они обсудят вопросы развития двусторонних отношений России и Китая. Дин Сюэсян - представитель высшего партийного государственного руководства Китая, один из членов постоянного комитета политбюро центрального комитета КПК. Он выступает сопредседателем двух российско-китайских межправкомиссий - по инвестиционному и по энергетическому сотрудничеству. Вице-премьер Госсовета КНР стал в этом году одним из зарубежных гостей ПМЭФ и также принимал участие в главной сессии форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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владимир путин, дин сюэсян, встреча