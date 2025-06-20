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Путин встретился с генсеком ОПЕК

Путин встретился с генсеком ОПЕК - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин встретился с генсеком ОПЕК

Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T21:37+0300

2025-06-20T21:37+0300

2025-06-20T22:22+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом. Российский лидер предложил Хайсаму аль-Гайсу обменяться мнениями о развитии ситуации на мировых энергетических рынках в текущее непростое время и о дальнейшем развитии сотрудничества России и ОПЕК,Глава ОПЕК отметил, что всегда испытывал к Путину большое уважение и восхищался им как президентом Российской Федерации и его деятельностью на мировой арене. "Государство Кувейт - это дружественная России страна и наш лидер тоже восхищается вами", - подчеркнул Хайсам аль-Гайс."Хочу отметить, что у нас с ОПЕК сложились очень не просто добрые, а деловые отношения, мы работаем вместе. И в этой связи хотел бы особо обратить внимание на деполитизированный характер деятельности ОПЕК, которая направлена не только на обеспечение интересов производителей энергоресурсов, но и на обеспечение устойчивости мировых энергетических рынков в целом", - сказал президент РФ. Глава ОПЕК заявил, что ему "было очень приятно услышать о деполитизированном характере ОПЕК, это действительно наша основная цель". "Мы хотим деполитизировать нефть как товар и саму организацию деполитизировать, потому что эта организация отвечает за 30% энергобаланса в мире", - сказал Хайсам аль-Гайс.Путин заявил, что Россия согласна с прогнозами ОПЕК относительно того, что потребность в энергоресурсах в мире будет оставаться в ближайшее время на высоком уровне - 105,5 миллиона баррелей в сутки. "Я очень ценю, ваше превосходительство, тот факт, что вы обращаете внимание на прогнозы нашей организации, для нас это имеет большое значение, что Россия считается с нами и, конечно, на мне и моей команде большая ответственность. Нам очень приятно слышать, что вы цените те прогнозы и те исследования, которые мы проводим", - сказал Хайсам аль-Гайс.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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владимир путин, опек, хайсам аль-гайс, встреча