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Альтернативный взгляд: эксперты из КНР оценили экономику России

Альтернативный взгляд: эксперты из КНР оценили экономику России - 20.06.2025, ПРАЙМ

Альтернативный взгляд: эксперты из КНР оценили экономику России

Россия получила суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства CSCI Pengyuan. Это уже второй за месяц рейтинг инвестиционного уровня от КНР. Причем — со... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T06:06+0300

2025-06-20T06:06+0300

2025-06-20T06:06+0300

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ, Елена Савельева. Россия получила суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства CSCI Pengyuan. Это уже второй за месяц рейтинг инвестиционного уровня от КНР. Причем — со стабильным прогнозом. Что это значит, и как отражает восприятие российской экономики торговыми партнерами — в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВысокая платежеспособностьКитайское агентство CSCI Pengyuan, одно из ведущих рейтинговых агентств КНР, присвоило стране долгосрочные международные рейтинги A-i в национальной и иностранной валютах. Это второй за месяц суверенный кредитный рейтинг от китайцев. В мае 2025-го Россия получила внешний кредитный рейтинг BBB+g от крупнейшего рейтингового агентства China Chengxin International Credit Rating (CCXI). Прогноз по обеим — стабильный.В CSCI Pengyuan указали на высокую способность выплачивать долги и низкий риск дефолта, а также достаточную устойчивость к неблагоприятной экономической среде.Рейтинг A-i, как и BBB+g, относится к среднему инвестиционному классу. Последний соответствует BBB+/BBВ- от западных агентств, таких как Fitch и S&P."После начала спецоперации в 2022 г. и введения санкций у России фактически не осталось внешних рейтингов "большой тройки". В этой ситуации оценки китайских агентств стали едва ли единственными независимыми индикаторами кредитоспособности РФ для зарубежных партнеров. Новый рейтинг показывает, что у России появилась возможность использовать китайские каналы оценки и (через них) доступа к капитальным рынкам Азии", — указывает Александр Зайцев, генеральный директор Atomic Capital.Эксперты подчеркивают, что китайским агентством кредитное качество России как эмитента было проанализировано впервые."CSCI Pengyuan в отличии от "большой тройки" дает объективную оценку устойчивости экономики РФ: сбалансированность фискальной политики, низкий уровень государственного долга и устойчивость к внешним вызовам, всё это означает повышение статуса для России в глазах китайских и международных финансовых организаций" - говорит Илья Савкин, руководитель направления по развитию бизнеса ИФК "Солид".Факторы устойчивостиКак поясняет Марчел Кырлан, доцент Финансового университета, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право", российская экономика демонстрирует ряд сильных сторон, которые были учтены агентством.Во-первых, макроэкономическая стабильность. Несмотря на санкционное давление, российская экономика показала рост на уровне 4,3% в 2024 году, превысив прогнозы большинства международных финансовых институтов.Второе — низкий уровень государственного долга (всего около 13,6% ВВП), что создает существенный запас прочности для экономики.Определяющими также стали сильная внешнеторговая позиция (положительное сальдо торгового баланса составило около 159, 9 млрд долларов в 2024 году, что свидетельствует о конкурентоспособности российского экспорта) и солидные международные резервы (более 687 млрд долларов) — финансовая подушка безопасности.Наконец, Россия эффективно адаптировалась к санкциям через диверсификацию торговых и финансовых связей, развитие импортозамещения и перестройку логистических цепочек.Сближение финансовых рынковПрисвоение рейтингов подтверждает роль Пекина не только как крупного торгового, но и финансового партнёра России, и сигнализирует о сближении их финансовых рынков. А значит, в перспективе можно рассчитывать на приток инвестиций и кредитования не только из Китая, но и соседних стран. Для инвесторов, особенно из Азиатско-Тихоокеанского региона, рейтинг – важный сигнал, подтверждающий инвестиционную привлекательность российских активов."Он формирует основу для оценки рисков при вложении средств в российские государственные и корпоративные ценные бумаги, предоставляя альтернативный западным агентствам взгляд на российскую экономику. Для торговых партнеров России, прежде всего из стран БРИКС и Глобального Юга, высокий рейтинг служит подтверждением надежности России как экономического партнера и способствует расширению использования национальных валют в двусторонних расчетах, что особенно актуально в условиях дедолларизации международной торговли", — поясняет Марчел Кырлан.Деньги в экономикуВозможности открываются для привлечения капитала в различные сектора российской экономики. В первую очередь в энергетику, инфраструктуру, транспорт, сырьевой сектор.Как поясняет Марчел Кырлан, особенно значимыми становятся возможности финансирования развития транспортных коридоров, связывающих Азию и Европу, включая проекты в рамках инициативы "Один пояс, один путь". В энергетическом секторе — в проекты по добыче и переработке энергоресурсов, а также в развитие альтернативной энергетики.Кстати, по данным Русско-Азиатского Делового Совета на 2024 год, китайские инвестиции в российский энергетический сектор превысили 45 миллиардов долларов.Бенефициаром также могут стать высокие технологии, в частности проекты импортозамещения и развития высокотехнологичных производств, включая микроэлектронику и фармацевтику. И, разумеется, финансовый сектор: ускорение интеграции российских финансовых институтов в азиатскую финансовую систему и расширение использования национальных валют в международных расчетах.

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

финансы, россия, китай, fitch ratings, s&p