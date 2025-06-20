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На ПМЭФ призвали реформировать ВТО и МВФ
На ПМЭФ призвали реформировать ВТО и МВФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
На ПМЭФ призвали реформировать ВТО и МВФ
Необходимо проводить реформы институтов в рамках Бреттон-Вудской системы, чтобы они отражали реальное положение вещей на глобальной арене, заявил вице-президент | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T18:06+0300
2025-06-20T18:06+0300
2025-06-20T18:16+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Необходимо проводить реформы институтов в рамках Бреттон-Вудской системы, чтобы они отражали реальное положение вещей на глобальной арене, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле. "Мы должны ускоренно проводить реформы, прежде всего в рамках ВТО, это касается реформ в рамках МВФ, а также других институтов Бреттон-Вудской системы, чтобы они могли отражать реальное положение вещей на глобальной арене", - сказал он, выступая на пленарном заседания ПМЭФ. Как отметил Машатиле, именно за счет укрепления многополярного подхода можно использовать на благо коллективные возможности стран для создания более устойчивого будущего для следующих поколений. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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юар, бреттон-вудская система, реформа
ПМЭФ-2025, ЮАР, Бреттон-Вудская система, реформа
На ПМЭФ призвали реформировать ВТО и МВФ
Вице-президент ЮАР: необходимо реформировать институты Бреттон-Вудской системы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Необходимо проводить реформы институтов в рамках Бреттон-Вудской системы, чтобы они отражали реальное положение вещей на глобальной арене, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле.
"Мы должны ускоренно проводить реформы, прежде всего в рамках ВТО, это касается реформ в рамках МВФ, а также других институтов Бреттон-Вудской системы, чтобы они могли отражать реальное положение вещей на глобальной арене", - сказал он, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.
Как отметил Машатиле, именно за счет укрепления многополярного подхода можно использовать на благо коллективные возможности стран для создания более устойчивого будущего для следующих поколений.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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