https://1prime.ru/20250620/reforma-858742574.html

На ПМЭФ призвали реформировать ВТО и МВФ

На ПМЭФ призвали реформировать ВТО и МВФ - 20.06.2025, ПРАЙМ

На ПМЭФ призвали реформировать ВТО и МВФ

Необходимо проводить реформы институтов в рамках Бреттон-Вудской системы, чтобы они отражали реальное положение вещей на глобальной арене, заявил вице-президент | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T18:06+0300

2025-06-20T18:06+0300

2025-06-20T18:16+0300

пмэф-2025

юар

бреттон-вудская система

реформа

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/86/841368646_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_7e1244ca92294896834c9cacfedda5c8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Необходимо проводить реформы институтов в рамках Бреттон-Вудской системы, чтобы они отражали реальное положение вещей на глобальной арене, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле. "Мы должны ускоренно проводить реформы, прежде всего в рамках ВТО, это касается реформ в рамках МВФ, а также других институтов Бреттон-Вудской системы, чтобы они могли отражать реальное положение вещей на глобальной арене", - сказал он, выступая на пленарном заседания ПМЭФ. Как отметил Машатиле, именно за счет укрепления многополярного подхода можно использовать на благо коллективные возможности стран для создания более устойчивого будущего для следующих поколений. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250523/ssha-857867208.html

юар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юар, бреттон-вудская система, реформа