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РКН назвал объем средств, затраченных рекламодателями на интернет-рекламу

РКН назвал объем средств, затраченных рекламодателями на интернет-рекламу - 20.06.2025, ПРАЙМ

РКН назвал объем средств, затраченных рекламодателями на интернет-рекламу

Порядка 1,3 миллиарда рекламодателей в России в 2024 году разместили интернет-рекламу на 1,5 миллионах площадок, потратив на это 858 миллиардов рублей, сообщил... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:31+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Порядка 1,3 миллиарда рекламодателей в России в 2024 году разместили интернет-рекламу на 1,5 миллионах площадок, потратив на это 858 миллиардов рублей, сообщил замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов на полях ПМЭФ-2025. "Видим достаточно обнадеживающие цифры по сравнению с предыдущим годом - рост на 35%. По данным ЕРИР, 858 миллиардов рублей было потрачено рекламодателями на разнообразных площадках, 1,3 миллиарда рекламодателей разместили рекламу на 1,5 миллионах площадок. И было где-то было 7,5 триллионов показов рекламы на всех-всех площадках", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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