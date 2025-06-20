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РКН назвал объем средств, затраченных рекламодателями на интернет-рекламу
РКН назвал объем средств, затраченных рекламодателями на интернет-рекламу - 20.06.2025, ПРАЙМ
РКН назвал объем средств, затраченных рекламодателями на интернет-рекламу
Порядка 1,3 миллиарда рекламодателей в России в 2024 году разместили интернет-рекламу на 1,5 миллионах площадок, потратив на это 858 миллиардов рублей, сообщил... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:31+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Порядка 1,3 миллиарда рекламодателей в России в 2024 году разместили интернет-рекламу на 1,5 миллионах площадок, потратив на это 858 миллиардов рублей, сообщил замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов на полях ПМЭФ-2025. "Видим достаточно обнадеживающие цифры по сравнению с предыдущим годом - рост на 35%. По данным ЕРИР, 858 миллиардов рублей было потрачено рекламодателями на разнообразных площадках, 1,3 миллиарда рекламодателей разместили рекламу на 1,5 миллионах площадок. И было где-то было 7,5 триллионов показов рекламы на всех-всех площадках", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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роскомнадзор, технологии, реклама
ПМЭФ-2025, Роскомнадзор, Технологии, реклама
РКН назвал объем средств, затраченных рекламодателями на интернет-рекламу
РКН: рекламодатели РФ потратили на интернет-рекламу в 2024 году 858 млрд рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Порядка 1,3 миллиарда рекламодателей в России в 2024 году разместили интернет-рекламу на 1,5 миллионах площадок, потратив на это 858 миллиардов рублей, сообщил замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов на полях ПМЭФ-2025.
"Видим достаточно обнадеживающие цифры по сравнению с предыдущим годом - рост на 35%. По данным ЕРИР, 858 миллиардов рублей было потрачено рекламодателями на разнообразных площадках, 1,3 миллиарда рекламодателей разместили рекламу на 1,5 миллионах площадок. И было где-то было 7,5 триллионов показов рекламы на всех-всех площадках", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов