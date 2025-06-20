Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" ведет переговоры с Турцией о развитии сотрудничества - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250620/rosatom-858720400.html
"Росатом" ведет переговоры с Турцией о развитии сотрудничества
"Росатом" ведет переговоры с Турцией о развитии сотрудничества - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Росатом" ведет переговоры с Турцией о развитии сотрудничества
"Росатом" ведет переговоры о развитии сотрудничества с Турцией, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:42+0300
2025-06-20T12:42+0300
пмэф-2025
россия
турция
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Росатом" ведет переговоры о развитии сотрудничества с Турцией, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Могу сказать лишь о том, что они (переговоры с Турцией - ред.) идут", - сказал Лихачев на сессии "Гордость. Вдохновение. Мечта. Роль атомной промышленности в глобальном развитии" ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/likhachev-858711314.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, алексей лихачев, росатом
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
12:42 20.06.2025
 
"Росатом" ведет переговоры с Турцией о развитии сотрудничества

Лихачев: "Росатом" ведет переговоры о развитии сотрудничества с Турцией

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Росатом" ведет переговоры о развитии сотрудничества с Турцией, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Могу сказать лишь о том, что они (переговоры с Турцией - ред.) идут", - сказал Лихачев на сессии "Гордость. Вдохновение. Мечта. Роль атомной промышленности в глобальном развитии" ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
III КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
"Росатом" построит в Казахстане и Узбекистане лучшие АЭС в мире
11:06
 
ПМЭФ-2025РОССИЯТУРЦИЯАлексей ЛихачевРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала