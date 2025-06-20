https://1prime.ru/20250620/rosatom-858720400.html
"Росатом" ведет переговоры с Турцией о развитии сотрудничества
"Росатом" ведет переговоры с Турцией о развитии сотрудничества - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Росатом" ведет переговоры с Турцией о развитии сотрудничества
"Росатом" ведет переговоры о развитии сотрудничества с Турцией, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:42+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Росатом" ведет переговоры о развитии сотрудничества с Турцией, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Могу сказать лишь о том, что они (переговоры с Турцией - ред.) идут", - сказал Лихачев на сессии "Гордость. Вдохновение. Мечта. Роль атомной промышленности в глобальном развитии" ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/likhachev-858711314.html
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россия, турция, алексей лихачев, росатом
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
"Росатом" ведет переговоры с Турцией о развитии сотрудничества
Лихачев: "Росатом" ведет переговоры о развитии сотрудничества с Турцией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Росатом" ведет переговоры о развитии сотрудничества с Турцией, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Могу сказать лишь о том, что они (переговоры с Турцией - ред.) идут", - сказал Лихачев на сессии "Гордость. Вдохновение. Мечта. Роль атомной промышленности в глобальном развитии" ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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