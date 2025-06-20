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"Роснефть" и Минпромторг займутся замещением иностранного оборудования - 20.06.2025, ПРАЙМ
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"Роснефть" и Минпромторг займутся замещением иностранного оборудования
"Роснефть" и Минпромторг займутся замещением иностранного оборудования - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Роснефть" и Минпромторг займутся замещением иностранного оборудования
"Роснефть" и Минпромторг РФ подписали соглашение о взаимодействии, оно предусматривает реализацию совместных инициатив по развитию промышленной инфраструктуры в | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:26+0300
2025-06-20T16:26+0300
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роснефть
минпромторг
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Роснефть" и Минпромторг РФ подписали соглашение о взаимодействии, оно предусматривает реализацию совместных инициатив по развитию промышленной инфраструктуры в РФ, в том числе, путем локализации и импортозамещения технологий и оборудования, сообщили в компании. "ПАО "НК "Роснефть" и министерство промышленности и торговли Российской Федерации в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. "Соглашение расширяет области взаимодействия компании с министерством и предусматривает реализацию совместных инициатив по развитию промышленной инфраструктуры в РФ, в том числе, путем локализации и импортозамещения иностранных технологий и оборудования", - уточняется там. Как отмечается, в рамках соглашения стороны также будут развивать сотрудничество по вопросам поддержки экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на рынки товаров и услуг, а также реализации мероприятий в сфере внешнеторговой деятельности. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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роснефть, минпромторг, бизнес, промышленность
ПМЭФ-2025, Роснефть, Минпромторг, Бизнес, Промышленность
16:26 20.06.2025
 
"Роснефть" и Минпромторг займутся замещением иностранного оборудования

"Роснефть": совместно с Минпромторгом будет осуществляться развитие инфраструктуры РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАЗС "Роснефть"
АЗС Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Роснефть" и Минпромторг РФ подписали соглашение о взаимодействии, оно предусматривает реализацию совместных инициатив по развитию промышленной инфраструктуры в РФ, в том числе, путем локализации и импортозамещения технологий и оборудования, сообщили в компании.
"ПАО "НК "Роснефть" и министерство промышленности и торговли Российской Федерации в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
"Соглашение расширяет области взаимодействия компании с министерством и предусматривает реализацию совместных инициатив по развитию промышленной инфраструктуры в РФ, в том числе, путем локализации и импортозамещения иностранных технологий и оборудования", - уточняется там.
Как отмечается, в рамках соглашения стороны также будут развивать сотрудничество по вопросам поддержки экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на рынки товаров и услуг, а также реализации мероприятий в сфере внешнеторговой деятельности.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
"Роснефть" и Минтранс договорились о совместном развитии сферы транспорта
15:45
 
ПМЭФ-2025РоснефтьМинпромторгБизнесПромышленность
 
 
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