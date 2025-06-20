https://1prime.ru/20250620/rosseti-858744471.html

В "Россетях" назвали регион РФ с наибольшим числом незаконных майнеров

В "Россетях" назвали регион РФ с наибольшим числом незаконных майнеров - 20.06.2025, ПРАЙМ

В "Россетях" назвали регион РФ с наибольшим числом незаконных майнеров

Наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом, рассказал журналистам... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T19:41+0300

2025-06-20T19:41+0300

2025-06-20T19:41+0300

пмэф-2025

россети

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом, рассказал журналистам глава "Россетей" Андрей Рюмин в ходе ПМЭФ. "Если говорить по регионам, то наибольшее количество черных майнеров в Дагестане. По округам – на Северном Кавказе, далее, думаю, Сибирь", - сказал он. Рюмин добавил, что выявленный компанией размер ущерба от незаконного майнинга сильно меньше, чем реальный. В феврале компания сообщала, что ущерб группы "Россети" от "черных" криптомайнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в прошлом году, всего было пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям. Наибольший объем ущерба был зафиксирован у компаний "Россети Северный Кавказ" (свыше 600 миллионов рублей), "Россети Новосибирск" (400 миллионов), "Россети Центр и Приволжье" (120 миллионов рублей) Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250607/rosseti-858296992.html

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россети, андрей рюмин, майнеры