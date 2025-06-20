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В "Россетях" назвали регион РФ с наибольшим числом незаконных майнеров - 20.06.2025, ПРАЙМ
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В "Россетях" назвали регион РФ с наибольшим числом незаконных майнеров
В "Россетях" назвали регион РФ с наибольшим числом незаконных майнеров - 20.06.2025, ПРАЙМ
В "Россетях" назвали регион РФ с наибольшим числом незаконных майнеров
Наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом, рассказал журналистам... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T19:41+0300
2025-06-20T19:41+0300
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россети
андрей рюмин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом, рассказал журналистам глава "Россетей" Андрей Рюмин в ходе ПМЭФ. "Если говорить по регионам, то наибольшее количество черных майнеров в Дагестане. По округам – на Северном Кавказе, далее, думаю, Сибирь", - сказал он. Рюмин добавил, что выявленный компанией размер ущерба от незаконного майнинга сильно меньше, чем реальный. В феврале компания сообщала, что ущерб группы "Россети" от "черных" криптомайнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в прошлом году, всего было пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям. Наибольший объем ущерба был зафиксирован у компаний "Россети Северный Кавказ" (свыше 600 миллионов рублей), "Россети Новосибирск" (400 миллионов), "Россети Центр и Приволжье" (120 миллионов рублей) Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россети, андрей рюмин, майнеры
ПМЭФ-2025, Россети, Андрей Рюмин, майнеры
19:41 20.06.2025
 
В "Россетях" назвали регион РФ с наибольшим числом незаконных майнеров

"Россети": больше всего незаконных "черных" майнеров в РФ находятся в Дагестане

© Фото : Пресс-служба компании GIS MiningGIS Mining
GIS Mining - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© Фото : Пресс-служба компании GIS Mining
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом, рассказал журналистам глава "Россетей" Андрей Рюмин в ходе ПМЭФ.
"Если говорить по регионам, то наибольшее количество черных майнеров в Дагестане. По округам – на Северном Кавказе, далее, думаю, Сибирь", - сказал он.
Рюмин добавил, что выявленный компанией размер ущерба от незаконного майнинга сильно меньше, чем реальный.
В феврале компания сообщала, что ущерб группы "Россети" от "черных" криптомайнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в прошлом году, всего было пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям. Наибольший объем ущерба был зафиксирован у компаний "Россети Северный Кавказ" (свыше 600 миллионов рублей), "Россети Новосибирск" (400 миллионов), "Россети Центр и Приволжье" (120 миллионов рублей)
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Электроэнергетика - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Отпуск электроэнергии по группе "Россети" в 2024 году вырос на 5,15%
7 июня, 16:27
 
ПМЭФ-2025РоссетиАндрей Рюминмайнеры
 
 
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