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Межгосударственные отношения России и Бахрейна

Межгосударственные отношения России и Бахрейна - 20.06.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Бахрейна

Президент РФ Владимир Путин в пятницу побеседует с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером бен Хамадом... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T00:53+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу побеседует с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером бен Хамадом Аль Халифой. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Бахрейна. Дипломатические отношения между СССР и Королевством Бахрейн установлены 29 сентября 1990 года. 28 декабря 1991 года Бахрейн признал Российскую Федерацию в качестве правопреемницы СССР. Поддерживается активный политический диалог и делегационный обмен. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа неоднократно посещал Россию. 1-2 декабря 2008 года состоялся официальный визит короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Россию. Это был первый визит главы Бахрейна в Россию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Короля Бахрейна сопровождала представительная делегация, в состав которой вошли заместитель премьер-министра, министры, представители предпринимательских кругов, банкиры, главы крупных бахрейнских компаний. В октябре 2014 года король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и посетил прошедший в Сочи первый в истории Гран-при России по автогонкам в классе Формула-1. В 2016 году король Бахрейна дважды посещал Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным: 8 февраля в Сочи и 6 сентября в Москве. В рамках сентябрьского визита король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа посетил международный военно-технический форум "Армия". По итогам визитам был подписан пакет документов. 22-23 мая 2024 года состоялся официальный визита короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Россию. 23 мая в Москве прошли переговоры монарха с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжились с участием делегаций в формате официального завтрака. В тот же день состоялась встреча короля Бахрейна со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Хамад бен Иса Аль Халифа также встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В ходе визита были подписаны семь документов о сотрудничестве в различных областях. В последние годы состоялось несколько телефонных переговоров президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы: 15 марта и 30 сентября 2022 года, 28 июня 2023 года и 20 марта 2024 года. 27 апреля - 1 мая 2014 года Россию с официальным визитом посетил наследный принц Бахрейна, первый заместитель премьер-министра страны Сальман Аль Халифа. 30 апреля состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы ближневосточного урегулирования, ситуацию в Сирии и Иране. В ходе визита 29 апреля состоялась встреча наследного принца Бахрейна с премьером (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Обсуждались вопросы энергетического, транспортного и военно-технического сотрудничества, был подписан пакет документов. 16 мая 2024 года в Манаме "на полях" 33-го саммита Лиги арабских государств специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов был принят королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. 1 июня 2025 года российская делегация во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым посетила с рабочим визитом Манаму. В ходе поездки глава ведомства встретился с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, а также с руководством ведомств экономического блока королевства. В частности, прошла встреча Максима Решетникова с министром промышленности и торговли Абдаллой бен Адель Фахро и с министром туризма Фатимой бинт Джаафар Ас-Сайрафи. В декабре 2021 года состоялся первый в истории двусторонних отношений визит в Бахрейн спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она провела телефонную беседу с королем Хамадом Аль Халифой (очная встреча была отменена в связи с легким недомоганием монарха), была принята наследным принцем, председателем Совета министров Сальманом Аль Халифой, провела переговоры с председателем Консультативного совета (верхняя палата) Али бен Салехом Ас-Салехом, председателем Палаты депутатов (нижняя палата) Фаузией Абдалла Зейнал. В ходе визита был подписан также Меморандум о взаимопонимании между Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Палатой депутатов Бахрейна. 11-15 марта 2023 года делегация Совета Федерации принимала участие в работе 146-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая прошла в Манаме. В сентябре 2024 года делегация королевства Бахрейн приняла участие в четвертом Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, а в январе 2025 года сенатор Галина Карелова посетила мероприятия Международного женского экономического форума в Бахрейне. 6 апреля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Ахмедом Аль-Мусаллимом "на полях" проходящей в Ташкенте 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза. В декабре 2019 года состоялся визит членов комитета Госдумы по международным делам Расула Боташева и Евгения Примакова в Королевство Бахрейн, в ходе которого депутаты были приняты королем Хамадом бен Исой Аль Халифой. В ходе рабочей поездки состоялась встреча с председателем Совета представителей (парламентом) Фаузией Абдулла Юсуф Зейнал, а также с членами правительства Королевства Бахрейн. Проводятся контакты по линии внешнеполитических ведомств. Министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни посещал с рабочими визитами Москву 2 июля 2021 года и 7 апреля 2022 года. В июне 2021 года он посетил Санкт-Петербург для участия в мероприятиях XXIV Петербургского международного экономического форума. 30-31 мая 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Бахрейн. Глава российского внешнеполитического ведомства был принят королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем, председателем Совета министров Сальманом бен Хамадом Аль Халифой, провел переговоры с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни провели рабочие встречи 22 сентября 2022 года в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН и 10 июля 2023 года в Москве "на полях" шестого министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Главы внешнеполитических ведомств России и Бахрейна вместе принимали участие в министерских консультациях в формате "Россия – ССАГПЗ" в июне. 16 июля 2024 года Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни провели встречу в Нью-Йорке "на полях" открытых дебатов Совета безопасности ООН. Активизировалось взаимодействие в многосторонних форматах: Россия приветствовала подключение Бахрейна к ШОС в статусе партнера по диалогу, поддерживает интерес Манамы к участию в проектах БРИКС, взаимодействует с ней в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА). Учреждена Межправительственная Российско-Бахрейнская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Третье заседание комиссии прошло в феврале 2024 года в Манаме. 28 января 2025 года в Манаме состоялась встреча сопредседателей межправительственной Российско-Бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет очередное заседание межправкомиссии. Качественное повышение объема товарооборота и его диверсификация – один из приоритетов сотрудничества между Россией и Королевством Бахрейн. По итогам 2024 года половина российского экспорта пришлась на поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. За I квартал 2025 года объем взаимной торговли вырос на 15%. Стороны намерены расширять поставки металлов, химической продукции, продовольствия, фармацевтики и IT-решений. Имеются перспективы для дальнейшего увеличения торговли продукцией АПК. Россия заинтересована в увеличении и расширении номенклатуры поставок мяса, а также зерновой, масложировой продукции и кондитерских изделий. Отмечается особый потенциал у бахрейнско-российского сотрудничества в области цифровых технологий и "Индустрии 4.0": внедрение технологий искусственного интеллекта, анализ больших данных, аддитивные технологии, промышленный интернет. В стадии проработки находится проект по созданию в Королевстве Бахрейн совместного Информационно-делового центра, который планируется реализовать при участии российского Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта. В рамках двустороннего взаимодействия с Бахрейном в сфере энергетики и электроэнергетики отмечена высокая заинтересованность российских компаний активно развивать партнерские отношения с бахрейнской стороной в части реализации совместных проектов в области нефте- и газодобычи на территории Бахрейна, в том числе на шельфовой зоне, а также в области традиционной поставок СПГ, геологоразведки, поставок энергетического оборудования. Значительный потенциал для взаимодействия в транспортной сфере определяет уникальное географическое положение Бахрейна в регионе. Успешно взаимодействуют Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский фонд "Мумталакат". Это сотрудничество привело к реализации более 30 совместных проектов на сумму свыше 15 миллиардов рублей. С 2014 года РФПИ и "Мумталакат" инвестировали в ключевые сектора экономики, включая розничную торговлю, коммерческую недвижимость, производство стеклянной посуды, добычу полезных ископаемых, логистику и банковский сектор. Обсуждается выход российских фармацевтических компаний на рынок Бахрейна с возможной локализацией производства. Россия, в свою очередь, готова поддержать бахрейнские компании, заинтересованные в работе на российском рынке. В мае 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Национальным агентством космических наук королевства Бахрейн (NSSA) о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Развивается сотрудничество по линии субъектов Российской Федерации. Бахрейн регулярно посещают с рабочими визитами главы Татарстана и Чечни. 13-16 ноября 2023 года делегация Республики Саха (Якутия) посетила Манаму для ознакомления с экономическим и инвестиционным потенциалом Бахрейна. В ходе поездки состоялись встречи с руководителями ряда министерств и ведомств. Обсуждены вопросы в сфере гуманитарного и экономического сотрудничества с королевством. Развиваются контакты в сфере образования. По данным МИД РФ (2023), в России обучаются около 100 студентов из Бахрейна, в основном по медицинским специальностям. Укрепляются культурно-гуманитарные связи. В декабре 2022 года на территории Королевства прошел I Российско-Бахрейнский Международный культурный форум "Многообразие культур как основа диалога" и роуд-шоу российских музеев. В ноябре 2022 года делегации РПЦ и организаций российских мусульман приняли участие в Бахрейнском форуме диалога "Восток – Запад: во имя человеческого сосуществования". В 2024 году в России с успехом прошли "Дни Бахрейна", их посетили 300 тысяч человек. 27-29 января 2025 года министр культуры России Ольга Любимова находилась с рабочим визитом в Бахрейне. В рамках визита ее приняли король Хамад бен Иса Аль Халифа и наследный принц Бахрейна, премьер-министр королевства Салман бен Хамад бен Иса Аль Халифа. В ходе визита Ольга Любимова открыла фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны". Он открылся гала-концертом Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В рамках "Русских сезонов" Бахрейн посетили Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, Государственный Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка", киностудия "Союзмультфильм", Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой. Осуществляется взаимодействие в сфере молодежи и спорта. Команды из Бахрейна принимали участие в "Играх будущего" в феврале-марте 2024 года. Делегации королевства присутствовали на "Международном фестивале студенческого спорта (август 2023 года) и "Всемирном фестивале молодежи" (март 2024 года). Бахрейнские хоккеисты регулярно проходят тренировочные сборы в Татарстане. В сфере сотрудничества с соотечественниками действуют две организации, объединяющие представителей российской общины и русскоговорящих подданных королевства: "Бахрейнско-российское общество дружбы" и "Бахрейнская ассоциация русскоязычных граждан". Наращивается взаимный туристический поток. По итогам 2024 года из Бахрейна в Россию совершено 8,9 тысяч туристических поездок, что в пять раз больше, чем в 2023 году. При этом россияне посетили королевство 23,4 тысячи раз. В целом в 2024 году число поездок увеличилось на 8%, достигнув 32,3 тысячи. В первом квартале 2025 года наблюдается прирост еще на 50%. Благоприятными стимулами роста турпотока является прямое регулярное авиасообщение.

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