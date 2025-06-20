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Россия в январе-мае 2025 года поставила Китаю 40,763 миллиона тонн нефти

Россия в январе-мае 2025 года поставила Китаю 40,763 миллиона тонн нефти - 20.06.2025, ПРАЙМ

Россия в январе-мае 2025 года поставила Китаю 40,763 миллиона тонн нефти

Россия в январе-мае 2025 года поставила Китаю 40,763 миллиона тонн нефти, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных,... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T07:11+0300

2025-06-20T07:11+0300

2025-06-20T07:11+0300

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ПЕКИН, 20 июн – ПРАЙМ. Россия в январе-мае 2025 года поставила Китаю 40,763 миллиона тонн нефти, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных во пятницу главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые пять месяцев текущего года обошлась Китаю в 21,001 миллиарда долларов, что на 24,44% меньше, чем в январе-мае прошлого года, когда КНР закупила в РФ 46,694 миллиона тонн нефти на 27,795 миллиарда долларов. В мае 2025 года Китай ввез из России 8,38 миллиона тонн нефти на 3,879 миллиарда долларов, что на 5,95% и 29,5% меньше соответственно, чем в мае 2024 года, когда КНР закупила в РФ 8,91 миллиона тонн нефти на 5,502 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.

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