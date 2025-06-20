https://1prime.ru/20250620/rossija-858696712.html

Россия в январе-мае 2025 года поставила в Китай 2,394 миллиона тонн СПГ

Россия в январе-мае 2025 года поставила в Китай 2,394 миллиона тонн СПГ - 20.06.2025, ПРАЙМ

Россия в январе-мае 2025 года поставила в Китай 2,394 миллиона тонн СПГ

Россия в январе-мае 2025 года поставила в Китай 2,394 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 16% меньше показателя аналогичного периода 2024... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T07:23+0300

2025-06-20T07:23+0300

2025-06-20T07:23+0300

энергетика

газ

экономика

китай

кнр

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858696712.jpg?1750393389

ПЕКИН, 20 июн – ПРАЙМ. Россия в январе-мае 2025 года поставила в Китай 2,394 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 16% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных в пятницу главным таможенным управлением КНР. За январь-май 2024 года Китай закупил в России 2,852 миллиона тонн СПГ. При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 16,68% по сравнению с январем-маем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 1,685 миллиарда долларов. За первые пять месяцев 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 1,404 миллиарда долларов. Отдельно в мае 2025 года Китай импортировал из России 650,92 тысячи тонн СПГ на 366,395 миллиона долларов, что на 45,84% и 50,96% больше соответственно, чем в мае 2024 года, когда КНР закупила в РФ 446,32 тысячи тонн СПГ на 242,716 миллиона долларов. Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.

китай

кнр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, китай, кнр, рф