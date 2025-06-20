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Россия в январе-мае 2025 года поставила в Китай 2,394 миллиона тонн СПГ
Россия в январе-мае 2025 года поставила в Китай 2,394 миллиона тонн СПГ - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россия в январе-мае 2025 года поставила в Китай 2,394 миллиона тонн СПГ
Россия в январе-мае 2025 года поставила в Китай 2,394 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 16% меньше показателя аналогичного периода 2024... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T07:23+0300
2025-06-20T07:23+0300
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ПЕКИН, 20 июн – ПРАЙМ. Россия в январе-мае 2025 года поставила в Китай 2,394 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 16% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных в пятницу главным таможенным управлением КНР.
За январь-май 2024 года Китай закупил в России 2,852 миллиона тонн СПГ.
При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 16,68% по сравнению с январем-маем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 1,685 миллиарда долларов. За первые пять месяцев 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 1,404 миллиарда долларов.
Отдельно в мае 2025 года Китай импортировал из России 650,92 тысячи тонн СПГ на 366,395 миллиона долларов, что на 45,84% и 50,96% больше соответственно, чем в мае 2024 года, когда КНР закупила в РФ 446,32 тысячи тонн СПГ на 242,716 миллиона долларов.
Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
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газ, китай, кнр, рф
Энергетика, Газ, Экономика, КИТАЙ, КНР, РФ
Россия в январе-мае 2025 года поставила в Китай 2,394 миллиона тонн СПГ
Россия в январе-мае 2025 года поставила в Китай 2,394 миллиона тонн СПГ
ПЕКИН, 20 июн – ПРАЙМ. Россия в январе-мае 2025 года поставила в Китай 2,394 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 16% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных в пятницу главным таможенным управлением КНР.
За январь-май 2024 года Китай закупил в России 2,852 миллиона тонн СПГ.
При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 16,68% по сравнению с январем-маем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 1,685 миллиарда долларов. За первые пять месяцев 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 1,404 миллиарда долларов.
Отдельно в мае 2025 года Китай импортировал из России 650,92 тысячи тонн СПГ на 366,395 миллиона долларов, что на 45,84% и 50,96% больше соответственно, чем в мае 2024 года, когда КНР закупила в РФ 446,32 тысячи тонн СПГ на 242,716 миллиона долларов.
Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.