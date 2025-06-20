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Россияне готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, показал опрос

Россияне готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, показал опрос - 20.06.2025, ПРАЙМ

Россияне готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, показал опрос

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (87%) готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T06:22+0300

2025-06-20T06:22+0300

2025-06-20T06:22+0300

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (87%) готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, ссылаясь на совместный опрос с аналитическим центром ВЦИОМ. "По итогам опроса мы видим, что подавляющее большинство россиян - 87% - готовы послужить Родине в случае серьезной угрозы. При этом мужчины практически в равной степени готовы как к участию в боевых действиях, оказывать профессиональную помощь, так и к волонтерству, тогда как женщины чаще выбирают гуманитарные миссии", - сказал Древаль. Он добавил, что, согласно опросу, герои современной России в представлении граждан страны в первую очередь — участники СВО. "При этом героизм для россиян – это не только подвиги на поле боя, но и эффективное управление страной, защита ее интересов на мировой арене. Именно поэтому среди наиболее упоминаемых героев – президент России Владимир Путин", - заключил глава организации. Общество "Знание" совместно с аналитическим центром ВЦИОМ в мае 2025 года провели исследование, посвященное восприятию героизма в современной России. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир путин, вциом