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"Пытались толпой": в США сделали тяжелое признание о НАТО
"Пытались толпой": в США сделали тяжелое признание о НАТО - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Пытались толпой": в США сделали тяжелое признание о НАТО
Российская армия значительно превосходит НАТО по уровню военной и технической подготовки. Об этом в материале для издания Responsible Statecraft написал бывший... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:36+0300
2025-06-20T08:36+0300
2025-06-20T08:36+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Российская армия значительно превосходит НАТО по уровню военной и технической подготовки. Об этом в материале для издания Responsible Statecraft написал бывший американский военный и эксперт в области безопасности Алекс Вершинин."До сих пор руководство НАТО, похоже, не адаптировало свою доктрину, оснащение и профессиональную подготовку к новым условиям <…> На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов", - заметил он.По словам Вершинина, российские войска уже применяют беспилотники на каждом уровне. Кроме того, армия смогла адаптироваться к нюансам современного ведения боя, а также взяла на вооружение передовые технологии.Запасы техники в Европе уже на исходе, а наращивание производства в короткие сроки просто невозможно, резюмировал автор материала.
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО
"Пытались толпой": в США сделали тяжелое признание о НАТО
RS: Россия значительно превосходит НАТО по уровню подготовки военных
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ.
Российская армия значительно превосходит НАТО по уровню военной и технической подготовки. Об этом в материале для издания Responsible Statecraft
написал бывший американский военный и эксперт в области безопасности Алекс Вершинин.
"До сих пор руководство НАТО, похоже, не адаптировало свою доктрину, оснащение и профессиональную подготовку к новым условиям <…> На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов", - заметил он.
По словам Вершинина, российские войска уже применяют беспилотники на каждом уровне. Кроме того, армия смогла адаптироваться к нюансам современного ведения боя, а также взяла на вооружение передовые технологии.
Запасы техники в Европе уже на исходе, а наращивание производства в короткие сроки просто невозможно, резюмировал автор материала.
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