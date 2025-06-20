https://1prime.ru/20250620/rossiya-858699511.html

"Пытались толпой": в США сделали тяжелое признание о НАТО

"Пытались толпой": в США сделали тяжелое признание о НАТО - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Пытались толпой": в США сделали тяжелое признание о НАТО

Российская армия значительно превосходит НАТО по уровню военной и технической подготовки. Об этом в материале для издания Responsible Statecraft написал бывший... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T08:36+0300

2025-06-20T08:36+0300

2025-06-20T08:36+0300

политика

россия

запад

нато

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Российская армия значительно превосходит НАТО по уровню военной и технической подготовки. Об этом в материале для издания Responsible Statecraft написал бывший американский военный и эксперт в области безопасности Алекс Вершинин."До сих пор руководство НАТО, похоже, не адаптировало свою доктрину, оснащение и профессиональную подготовку к новым условиям <…> На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов", - заметил он.По словам Вершинина, российские войска уже применяют беспилотники на каждом уровне. Кроме того, армия смогла адаптироваться к нюансам современного ведения боя, а также взяла на вооружение передовые технологии.Запасы техники в Европе уже на исходе, а наращивание производства в короткие сроки просто невозможно, резюмировал автор материала.

https://1prime.ru/20250619/ispaniya-858676622.html

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россия, запад, нато