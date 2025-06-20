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"Пытались толпой": в США сделали тяжелое признание о НАТО - 20.06.2025, ПРАЙМ
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"Пытались толпой": в США сделали тяжелое признание о НАТО
"Пытались толпой": в США сделали тяжелое признание о НАТО - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Пытались толпой": в США сделали тяжелое признание о НАТО
Российская армия значительно превосходит НАТО по уровню военной и технической подготовки. Об этом в материале для издания Responsible Statecraft написал бывший... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:36+0300
2025-06-20T08:36+0300
политика
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Российская армия значительно превосходит НАТО по уровню военной и технической подготовки. Об этом в материале для издания Responsible Statecraft написал бывший американский военный и эксперт в области безопасности Алекс Вершинин."До сих пор руководство НАТО, похоже, не адаптировало свою доктрину, оснащение и профессиональную подготовку к новым условиям &lt;…&gt; На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов", - заметил он.По словам Вершинина, российские войска уже применяют беспилотники на каждом уровне. Кроме того, армия смогла адаптироваться к нюансам современного ведения боя, а также взяла на вооружение передовые технологии.Запасы техники в Европе уже на исходе, а наращивание производства в короткие сроки просто невозможно, резюмировал автор материала.
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россия, запад, нато
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО
08:36 20.06.2025
 
"Пытались толпой": в США сделали тяжелое признание о НАТО

RS: Россия значительно превосходит НАТО по уровню подготовки военных

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа гаубицы Гиацинт-Б группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Российская армия значительно превосходит НАТО по уровню военной и технической подготовки. Об этом в материале для издания Responsible Statecraft написал бывший американский военный и эксперт в области безопасности Алекс Вершинин.
"До сих пор руководство НАТО, похоже, не адаптировало свою доктрину, оснащение и профессиональную подготовку к новым условиям <…> На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов", - заметил он.
По словам Вершинина, российские войска уже применяют беспилотники на каждом уровне. Кроме того, армия смогла адаптироваться к нюансам современного ведения боя, а также взяла на вооружение передовые технологии.
Запасы техники в Европе уже на исходе, а наращивание производства в короткие сроки просто невозможно, резюмировал автор материала.
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