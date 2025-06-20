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Кнайсль: Россия и США возвращаются к равноправному диалогу

Кнайсль: Россия и США возвращаются к равноправному диалогу - 20.06.2025, ПРАЙМ

Кнайсль: Россия и США возвращаются к равноправному диалогу

В отношениях между Россией и США начинает восстанавливаться "симметрия", заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин... | 20.06.2025, ПРАЙМ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. В отношениях между Россией и США начинает восстанавливаться "симметрия", заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Важно понимать это в контексте российско-американских отношений, потому что сейчас мы наблюдаем возвращение симметрии, и это действительно важно. В этих отношениях снова становится больше равновесия", - отметила собеседница агентства. Кнайсль напомнила о саммите президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша в Словении в 2001 году, на котором она присутствовала. "Буш тогда сказал важную вещь: "У нас с президентом Путиным много общего. Мы оба управляем большой страной. У нас у обоих по две дочери. И мы оба верим в Бога". Сейчас мы действительно видим много симметрии в отношениях в целом", - добавила она, комментируя "телемост Россия-США. Гражданский саммит", в рамках которого она представляла российскую сторону. США на этом мероприятии представлял бывший американский разведчик Скотт Риттер. Саммит прошел параллельно с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), однако не входил в официальную программу форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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карин кнайсль, россия, сша, отношения