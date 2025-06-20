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Греф рассказал, какой курс рубля является равновесным
Греф рассказал, какой курс рубля является равновесным - 20.06.2025, ПРАЙМ
Греф рассказал, какой курс рубля является равновесным
Равновесным сейчас является валютный курс выше 100 рублей за доллар, нынешний гораздо меньший курс очень негативно влияет на все экспортные отрасли российской... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:01+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Равновесным сейчас является валютный курс выше 100 рублей за доллар, нынешний гораздо меньший курс очень негативно влияет на все экспортные отрасли российской экономики и бюджет, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Курс далек от равновесия. Сегодня очевидно, что равновесным курсом является курс 100+ рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 рублей за доллар. И это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и в первую очередь бюджет", - сказал Греф на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. "Мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года, очевидно, что министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение", - добавил глава крупнейшего российского банка. Официальный курс доллара на пятницу составляет 78,48 рубля. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сбербанк, герман греф, рубль
ПМЭФ-2025, Сбербанк, Герман Греф, рубль
Греф рассказал, какой курс рубля является равновесным
Греф: равновесным является курс рубля выше 100 рублей за доллар
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Равновесным сейчас является валютный курс выше 100 рублей за доллар, нынешний гораздо меньший курс очень негативно влияет на все экспортные отрасли российской экономики и бюджет, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Курс далек от равновесия. Сегодня очевидно, что равновесным курсом является курс 100+ рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 рублей за доллар. И это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и в первую очередь бюджет", - сказал Греф на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ.
"Мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года, очевидно, что министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение", - добавил глава крупнейшего российского банка.
Официальный курс доллара на пятницу составляет 78,48 рубля.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Греф отметил "неплохую форму" российских банков