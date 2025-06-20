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В ЦБ рассказали, какой курс рубля можно считать равновесным

В ЦБ рассказали, какой курс рубля можно считать равновесным - 20.06.2025, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, какой курс рубля можно считать равновесным

Равновесный курс рубля - это и есть тот, что существует в текущий момент времени, даже если это не согласуется с различными пожеланиями, заявил журналистам в... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T15:28+0300

2025-06-20T15:28+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Равновесный курс рубля - это и есть тот, что существует в текущий момент времени, даже если это не согласуется с различными пожеланиями, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. Ранее в пятницу на форуме, в частности, глава Сбербанка Герман Греф поделился мнением, что сейчас "равновесный" валютный курс выше 100 рублей за доллар, нынешний же - на уровне 78-79 рублей - негативно влияет на экспортеров, а высокая ключевая ставка Центробанка оказывает влияние на рентабельность бизнеса, вынуждает его менять планы, а это "несет угрозу экономическому росту". "Равновесный курс рубля — это не моё или кого-то другого мнение, это результат баланса спроса и предложения на валютном рынке. Курс, который мы видим сейчас, — и есть равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями", - заявил Ганган. Также он отметил, что высокая ключевая ставка Центробанка сдерживает перегрев спроса, в том числе спроса на импорт, а также делает рубль привлекательным - деньги идут в рублёвые активы. "Это не только укрепляет рубль, но и гасит инфляцию, снижает затраты на импорт оборудования и помогает бизнесу обновлять мощности. То, что слабый курс выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, - это не аргумент, что такой курс оптимален для экономики в целом", - добавил он. В итоге курс рубля будет таким, который согласуется с низкой инфляцией, так как от низкой инфляции выигрывают все - и граждане, и бизнес, подытожил Ганган. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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банк россии, герман греф, рубль