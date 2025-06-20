Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали, какой курс рубля можно считать равновесным - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250620/rubl-858729740.html
В ЦБ рассказали, какой курс рубля можно считать равновесным
В ЦБ рассказали, какой курс рубля можно считать равновесным - 20.06.2025, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, какой курс рубля можно считать равновесным
Равновесный курс рубля - это и есть тот, что существует в текущий момент времени, даже если это не согласуется с различными пожеланиями, заявил журналистам в... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T15:28+0300
2025-06-20T15:28+0300
пмэф-2025
банк россии
герман греф
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/62/833176237_0:275:3079:2006_1920x0_80_0_0_acaa0e1cebc1ac7e8d9abadd040a4f47.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Равновесный курс рубля - это и есть тот, что существует в текущий момент времени, даже если это не согласуется с различными пожеланиями, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. Ранее в пятницу на форуме, в частности, глава Сбербанка Герман Греф поделился мнением, что сейчас "равновесный" валютный курс выше 100 рублей за доллар, нынешний же - на уровне 78-79 рублей - негативно влияет на экспортеров, а высокая ключевая ставка Центробанка оказывает влияние на рентабельность бизнеса, вынуждает его менять планы, а это "несет угрозу экономическому росту". "Равновесный курс рубля — это не моё или кого-то другого мнение, это результат баланса спроса и предложения на валютном рынке. Курс, который мы видим сейчас, — и есть равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями", - заявил Ганган. Также он отметил, что высокая ключевая ставка Центробанка сдерживает перегрев спроса, в том числе спроса на импорт, а также делает рубль привлекательным - деньги идут в рублёвые активы. "Это не только укрепляет рубль, но и гасит инфляцию, снижает затраты на импорт оборудования и помогает бизнесу обновлять мощности. То, что слабый курс выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, - это не аргумент, что такой курс оптимален для экономики в целом", - добавил он. В итоге курс рубля будет таким, который согласуется с низкой инфляцией, так как от низкой инфляции выигрывают все - и граждане, и бизнес, подытожил Ганган. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/rubl-858701003.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/62/833176237_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_a7cd6ccbcbc6f53189dc251cb9c059ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, герман греф, рубль
ПМЭФ-2025, Банк России, Герман Греф, рубль
15:28 20.06.2025
 
В ЦБ рассказали, какой курс рубля можно считать равновесным

Ганган: равновесным является тот курс рубля, что существует на данный момент

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Равновесный курс рубля - это и есть тот, что существует в текущий момент времени, даже если это не согласуется с различными пожеланиями, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
Ранее в пятницу на форуме, в частности, глава Сбербанка Герман Греф поделился мнением, что сейчас "равновесный" валютный курс выше 100 рублей за доллар, нынешний же - на уровне 78-79 рублей - негативно влияет на экспортеров, а высокая ключевая ставка Центробанка оказывает влияние на рентабельность бизнеса, вынуждает его менять планы, а это "несет угрозу экономическому росту".
"Равновесный курс рубля — это не моё или кого-то другого мнение, это результат баланса спроса и предложения на валютном рынке. Курс, который мы видим сейчас, — и есть равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями", - заявил Ганган.
Также он отметил, что высокая ключевая ставка Центробанка сдерживает перегрев спроса, в том числе спроса на импорт, а также делает рубль привлекательным - деньги идут в рублёвые активы.
"Это не только укрепляет рубль, но и гасит инфляцию, снижает затраты на импорт оборудования и помогает бизнесу обновлять мощности. То, что слабый курс выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, - это не аргумент, что такой курс оптимален для экономики в целом", - добавил он.
В итоге курс рубля будет таким, который согласуется с низкой инфляцией, так как от низкой инфляции выигрывают все - и граждане, и бизнес, подытожил Ганган.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Греф рассказал, какой курс доллара является равновесным
09:01
 
ПМЭФ-2025Банк РоссииГерман Грефрубль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала