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Рубль ровно завершает полугодие, готовясь к ослаблению

Рубль ровно завершает полугодие, готовясь к ослаблению - 20.06.2025, ПРАЙМ

Рубль ровно завершает полугодие, готовясь к ослаблению

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, в целом, продемонстрировал символическое снижение, хотя курс юаня... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T23:08+0300

2025-06-20T23:08+0300

2025-06-20T23:08+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, в целом, продемонстрировал символическое снижение, хотя курс юаня преимущественно стабилизировался ниже ключевой отметки 11 рублей. При этом волатильность сократилась: курсовой недельный диапазон составил 10,82-10,94 рубля за юань. На два дня стабилизации юаня к рублю пришлось два дня его снижения и один день повышения.Рубль в условиях геополитической неопределенности не спешил активно двигаться в какую-либо сторону. Приближение налогового периода июня и высокие рублевые ставки сдерживали попытки игры на повышение курсов инвалют к российской валюте.Некоторое оживление в психологический фон валютных торгов внесли косвенные дискуссии о степени крепости рубля, вылившиеся в заявления крупных чиновников, банкиров и представителей компаний в рамках ПМЭФ.При этом юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю повысились по индикатору RUSFARCNY с 0,02% годовых до 0,04%, а провел он ее в коридоре -0,08-(+0,09%).В целом, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю подрос на 1 копейку до 10,90 рубля. Курс доллара за неделю снизился на 50 копеек до 78,5 рубля, а евро поднялся на 13 копеек, до 90,14 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,182 юаня до 7,178 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,202 юаня, что на 0,3% выше курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели поднялась до 6,05 тысячи против 5,9 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ И ВЕРБАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИРубль начал неделю стабилизацией против валюты КНР на Мосбирже. Игроки рынка ожидали сигналов для выхода их "боковика", возможно рассчитывая на новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Вербальные интервенции, пришедшие с ПМЭФ, были преимущественно направлены косвенно против рубля, что и обусловило стабилизацию курса в условиях дисбаланса рыночных потоков в пользу валюты РФ.Так, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, а крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне жесткой ДКП.Вице-премьер Александр Новак заявил, что по мере снижения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики курс рубля будет выравниваться относительно прогноза Минэкономразвития. Ведомство ожидает, что среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля.Нынешний крепкий рубль продержится еще какое-то время, но к концу года курс достигнет отметки 90 рублей за доллар, оценил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что текущий курс далек от равновесия, назвав равновесным курс 100+ рублей по отношению к доллару. Курс на уровне 78-79 рублей за доллар ощущают на себе очень сильно все экспортные отрасли и в первую очередь бюджет, добавил он.Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев заявил, что комфортный уровень курса для российских металлургов составляет 90-100 рублей за доллар. При этом он допустил, что возможна остановка некоторых металлургических производств в России в ситуации крепкого рубля.Между тем, зампред правления Сбербанка Анатолий Попов полагает, что спрос на валютное кредитование у компаний-экспортеров останется всегда.Наконец, глава "Газпром нефти" Александр Дюков отметил, что текущий курс рубля не самый комфортный для экспортеров, но это не влияет на производственные и инвестиционные планы компании.ПРОГНОЗЫЗавершение недели отметилось повышением волатильности курса юаня на Мосбирже: он попытался расти выше 10,9 рубля, однако неделю закрыл ровно на этой отметке.Обращает на себя внимание намерения Минфина сократить продажи валюты на рынке в рамках работы с ФНБ, что негативно для рубля. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отсечка по цене нефти в 60 долларов за баррель в бюджетном правиле может быть слишком оптимистична, ее корректировка (очевидно, вниз) - вопрос непростой, но будет обсуждаться в правительстве. При цене выше отсечки Минфин покупает валюту на рынке и наоборот.Впрочем, вице-премьер РФ Александр Новак резюмировал, что, несмотря на то, что рубль сегодня достаточно крепкий, правительство не может прямым образом влиять на него. Видимо, возможно косвенное влияние.Таким образом, налицо мощная вербальная подготовка к возможному ослаблению рубля. Между тем, на следующую неделю придется июньский пик уплаты налогов, и экспортеры нарастят продажу валюты, поддержав рубль.Важным также станет анонс ЦБ РФ по операциям с ФНБ на второе полугодие в рамках зеркалирования отложенных ранее операций. Напомним, что в первом полугодии регулятор к ежемесячно устанавливаемым параметрам операций Минфина добавляет продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков