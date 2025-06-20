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Ставка RUONIA 19 июня снизилась до 19,73% - 20.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250620/ruonia-858727164.html
Ставка RUONIA 19 июня снизилась до 19,73%
Ставка RUONIA 19 июня снизилась до 19,73% - 20.06.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 19 июня снизилась до 19,73%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 19 июня, снизилась на 0,08... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:28+0300
2025-06-20T14:28+0300
экономика
банк россии
финансы
ruonia
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 19 июня, снизилась на 0,08 процентного пункта и составила 19,73%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 563,28 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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банк россии, финансы, ruonia
Экономика, Банк России, Финансы, RUONIA
14:28 20.06.2025
 
Ставка RUONIA 19 июня снизилась до 19,73%

Ставка RUONIA 19 июня снизилась на 0,08 процентного пункта

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 19 июня, снизилась на 0,08 процентного пункта и составила 19,73%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 563,28 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
ЦБ рассказал о вариантах решения по ставке в июне
13:18
 
ЭкономикаБанк РоссииФинансыRUONIA
 
 
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