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Сахалин подписал соглашение о сотрудничестве с АФК "Система" - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Сахалин подписал соглашение о сотрудничестве с АФК "Система"
Сахалин подписал соглашение о сотрудничестве с АФК "Система" - 20.06.2025, ПРАЙМ
Сахалин подписал соглашение о сотрудничестве с АФК "Система"
Власти Сахалина подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с АФК "Система", сообщает пресс-служба правительства... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T04:39+0300
2025-06-20T04:39+0300
экономика
сахалин
южно-сахалинск
санкт-петербург
афк "система"
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июн – ПРАЙМ. Власти Сахалина подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с АФК "Система", сообщает пресс-служба правительства региона. Финансовая корпорация планирует участвовать в управлении Сахалинским государственным университетом и в реализации ряда инвестиционных проектов. "Подписанный на ПМЭФ документ предусматривает участие АФК "Система" в развитии научно-образовательного центра кампуса СахалинTech Сахалинского государственного университета (СахГУ) и в оперативном управлении вузом. Также областные власти и корпорация будут сотрудничать в сфере беспилотного транспорта, реализации проектов Восточного водородного кластера", - говорится в сообщении. По информации властей региона, финансовая корпорация планирует открыть на Сахалине дальневосточную школу гостеприимства, реализовать ряд инвестиционных проектов в сферах туризма, жилищного строительства, девелопмента и здравоохранения. "Вместе с АФК "Система" будем разрабатывать технологии беспилотной воздушной и морской доставки грузов. Для нашей островной области эта тема особенно актуальна. Также будем работать над водородными технологиями, чтобы ввести в практику новое, экологически чистое топливо", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко. ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" - российский инвестиционный холдинг. Он владеет и управляет активами в различных отраслях экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы и масс-медиа. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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сахалин, южно-сахалинск, санкт-петербург, афк "система"
Экономика, Сахалин, Южно-Сахалинск, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АФК "Система"
04:39 20.06.2025
 
Сахалин подписал соглашение о сотрудничестве с АФК "Система"

Власти Сахалина подписали соглашение о сотрудничестве с АФК "Система"

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июн – ПРАЙМ. Власти Сахалина подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с АФК "Система", сообщает пресс-служба правительства региона.
Финансовая корпорация планирует участвовать в управлении Сахалинским государственным университетом и в реализации ряда инвестиционных проектов.
"Подписанный на ПМЭФ документ предусматривает участие АФК "Система" в развитии научно-образовательного центра кампуса СахалинTech Сахалинского государственного университета (СахГУ) и в оперативном управлении вузом. Также областные власти и корпорация будут сотрудничать в сфере беспилотного транспорта, реализации проектов Восточного водородного кластера", - говорится в сообщении.
По информации властей региона, финансовая корпорация планирует открыть на Сахалине дальневосточную школу гостеприимства, реализовать ряд инвестиционных проектов в сферах туризма, жилищного строительства, девелопмента и здравоохранения.
"Вместе с АФК "Система" будем разрабатывать технологии беспилотной воздушной и морской доставки грузов. Для нашей островной области эта тема особенно актуальна. Также будем работать над водородными технологиями, чтобы ввести в практику новое, экологически чистое топливо", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко.
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" - российский инвестиционный холдинг. Он владеет и управляет активами в различных отраслях экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы и масс-медиа.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаСахалинЮжно-СахалинскСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАФК "Система"
 
 
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