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Сахалин подписал соглашение о сотрудничестве с АФК "Система"

Сахалин подписал соглашение о сотрудничестве с АФК "Система" - 20.06.2025, ПРАЙМ

Сахалин подписал соглашение о сотрудничестве с АФК "Система"

Власти Сахалина подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с АФК "Система", сообщает пресс-служба правительства... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T04:39+0300

2025-06-20T04:39+0300

2025-06-20T04:39+0300

экономика

сахалин

южно-сахалинск

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афк "система"

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июн – ПРАЙМ. Власти Сахалина подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с АФК "Система", сообщает пресс-служба правительства региона. Финансовая корпорация планирует участвовать в управлении Сахалинским государственным университетом и в реализации ряда инвестиционных проектов. "Подписанный на ПМЭФ документ предусматривает участие АФК "Система" в развитии научно-образовательного центра кампуса СахалинTech Сахалинского государственного университета (СахГУ) и в оперативном управлении вузом. Также областные власти и корпорация будут сотрудничать в сфере беспилотного транспорта, реализации проектов Восточного водородного кластера", - говорится в сообщении. По информации властей региона, финансовая корпорация планирует открыть на Сахалине дальневосточную школу гостеприимства, реализовать ряд инвестиционных проектов в сферах туризма, жилищного строительства, девелопмента и здравоохранения. "Вместе с АФК "Система" будем разрабатывать технологии беспилотной воздушной и морской доставки грузов. Для нашей островной области эта тема особенно актуальна. Также будем работать над водородными технологиями, чтобы ввести в практику новое, экологически чистое топливо", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко. ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" - российский инвестиционный холдинг. Он владеет и управляет активами в различных отраслях экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы и масс-медиа. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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сахалин, южно-сахалинск, санкт-петербург, афк "система"