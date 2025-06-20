https://1prime.ru/20250620/sanktsii-858731360.html
Зеленский ввел санкции против 55 юридических и 56 физических лиц
Зеленский ввел санкции против 55 юридических и 56 физических лиц - 20.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против 55 юридических и 56 физических лиц
Владимир Зеленский ввел санкции против 55 юридических лиц, зарегистрированных в России, Китае и Белоруссии, а также 56 физических лиц, в основном россияне. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T15:57+0300
2025-06-20T15:57+0300
2025-06-20T15:57+0300
политика
украина
владимир зеленский
китай
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против 55 юридических лиц, зарегистрированных в России, Китае и Белоруссии, а также 56 физических лиц, в основном россияне. На сайте Зеленского в пятницу опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 48 зарегистрированы в России, шесть - в Китае, одна - в Белоруссии. Упомянутые в документе предприятия работают в оборонно-промышленном и авиационном секторах. Среди попавших под украинские санкции - в частности, российский холдинг "Авиапром", производитель авиационного электрооборудования и комплектующих для самолетов "Аэроэлектромаш", "Военный ремонтный завод", производитель беспилотных летательных аппаратов "Эйрбург", а также специализирующаяся на производстве авиационной, космической и специальной техники компания "Икар-Тех". Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250619/sanktsii-858689905.html
украина
китай
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, китай, белоруссия
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, КИТАЙ, БЕЛОРУССИЯ
Зеленский ввел санкции против 55 юридических и 56 физических лиц
Зеленский ввел санкции против 55 юрлиц, зарегистрированных в России, Китае и Белоруссии
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против 55 юридических лиц, зарегистрированных в России, Китае и Белоруссии, а также 56 физических лиц, в основном россияне.
На сайте Зеленского в пятницу опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 48 зарегистрированы в России, шесть - в Китае, одна - в Белоруссии. Упомянутые в документе предприятия работают в оборонно-промышленном и авиационном секторах.
Среди попавших под украинские санкции - в частности, российский холдинг "Авиапром", производитель авиационного электрооборудования и комплектующих для самолетов "Аэроэлектромаш", "Военный ремонтный завод", производитель беспилотных летательных аппаратов "Эйрбург", а также специализирующаяся на производстве авиационной, космической и специальной техники компания "Икар-Тех".
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Экс-посол Британии призвал как можно быстрее снять санкции с России