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Сбербанк будет стремиться продолжить тренд на выплату дивидендов

Сбербанк будет стремиться продолжить тренд на выплату дивидендов - 20.06.2025, ПРАЙМ

Сбербанк будет стремиться продолжить тренд на выплату дивидендов

Сбербанк будет исходить из желания продолжить тренд на выплату дивидендов при разработке стратегии, заявил журналистам заместитель председателя правления... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:46+0300

2025-06-20T16:46+0300

2025-06-20T16:46+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Сбербанк будет исходить из желания продолжить тренд на выплату дивидендов при разработке стратегии, заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости. "Но глобально мы понимаем, что наша роль в финансовой системе, то, сколько у нас акционеров в России, то насколько долго многие из них держат наши акции, и как они зависят от дивидендов, которые мы выплачиваем, не только акционеры частные, но и бюджет - конечно, мы понимаем, что дивидендов все ждут, и когда будем разрабатывать стратегию, будем исходить из желания продолжить этот тренд", - сообщил он журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли банк сохранить такие же показатели по выплате дивидендов в новой стратегии на следующие три года. Также он отметил, что сейчас еще рано об этом говорить. "Потому что во многом не только наши возможности определяют выплату дивидендов, но и внешняя ситуация, и макроэкономика, и регулирование", - пояснил он. "Мы, конечно, будем учитывать всю ситуацию в следующем году, когда приступим к разработке стратегии. И в конце следующего года на нашем традиционном дне инвестора обязательно расскажем все вводные", - подчеркнул Скворцов. Однако, по его словам, все зависит в том числе и от того, какие будут требования по достаточности капитала, как будет чувствовать себя российская экономика. "Поэтому будем стремиться, это точно", - заключил он. Стратегия Сбербанка предполагает выплату в 2024-2026 года дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2023 года банк выплатил акционерам 750 миллиардов рублей (50% чистой прибыли группы) из расчета 33,3 рубля на акцию. За 2024 год набсовет банка рекомендовал рекордные дивиденды в 786,9 миллиарда рублей, что также составляет 50% от прибыли группы по МСФО. На каждую акцию предложено выплатить по 34,84 рубля. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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сбербанк, банки, дивиденды, выплата дивидендов